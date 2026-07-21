Janina Korn, Tochter von «Major Tom»-Star Peter Schilling, heiratet am 8. August. Eigentlich ein Grund zur Freude. Doch sie nennt sich «die traurigste Braut Deutschlands». Grund dafür ist ihr Vater.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Peter Schillings Hit «Major Tom» kehrte 2024 in Charts zurück

Tochter Janina Korn heiratet Roland Heitz am 8. August auf einem Schrottplatz

DNA-Test belastete Vater-Tochter-Beziehung emotional und persönlich stark

Saskia Schär Redaktorin People

Peter Schilling (70) feierte mit seinem Hit «Major Tom (...völlig losgelöst)» international grosse Erfolge. 2024 stieg der Song dank des EM-Hypes und seiner Popularität auf Tiktok erneut in die deutschen Charts ein – über 40 Jahre nach der ersten Chartplatzierung des Lieds.

Weniger erfolgreich läuft es hingegen mit der Beziehung zu seiner Tochter Janina Korn (43). Das erzählt die Sängerin im Zusammenhang mit ihrer anstehenden Hochzeit im August gegenüber «Bunte». «Manchmal denke ich: Ich bin die traurigste Braut Deutschlands. Roland ist mein grosses Glück, und natürlich freue ich mich wahnsinnig, ihn zu heiraten, aber ich habe eben einfach keine Familie mehr. Dabei hätte ich ja eigentlich eine …»

Ihre Mutter starb vor sechs Jahren und bei ihrem Vater habe sie das Gefühl, «dass ich für ihn mehr oder weniger gestorben bin». Sie kenne nicht einmal seine Familie und auch den Papa selbst nicht wirklich. Wie schwer das auf ihr laste, wisse auch ihr künftiger Ehemann, der einstige «Schwarzwaldklinik»-Darsteller Roland Heitz (68): «Es ist bitter, wenn man nie was hört, weder zum Geburtstag noch sonst. Das ist einfach bis heute eine Enttäuschung.»

DNA-Test erschüttert Janina Korn

Janina Korns Mutter und Peter Schilling hatten einst eine kurze Affäre, waren jedoch nie ein Paar. Finanziell habe er sich zwar um sie gekümmert, «aber emotional hat er sie mit Kälte und noch viel Schlimmerem abgestraft», meint Roland Heitz zur Vater-Tochter-Beziehung seiner Verlobten. Korn habe lediglich ein gemeinsames Foto mit ihrem Papa – es stammt aus dem Jahr 2001.

Vor drei Jahren hat Peter Schilling gemäss Heitz dann plötzlich einen DNA-Test verlangt. «Warum – das weiss sie leider bis heute nicht. Das hat sie in den Grundfesten ihrer Identität völlig erschüttert.»

Dass die Vater-Thematik und das damit verbundene Drama aktuell wieder hochkomme, habe nicht nur mit ihrer bevorstehenden Hochzeit zu tun, sondern auch mit der soeben zu Ende gegangenen WM. Die Deutschen hatten «Major Tom» als ihren Torsong ausgewählt.

Ungewöhnliche Hochzeitslocation

Mit Roland Heitz heiratet Janina Korn einen Mann, der 26 Jahre älter als sie selbst ist. Ihr Interesse für ältere Männer schiebt sie auf das Fehlen des eigenen Vaters. «Da ist es doch klar, dass da ein gestörtes Männerbild herauskommen muss. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass ich fast immer nur ältere Partner hatte und jetzt auch keinen Gleichaltrigen heirate.»

Ihr Roland habe ihr aber geholfen, «meine Seele zu heilen». Ihm gibt sie am 8. August das Jawort – auf einem Schrottplatz! Dies, weil ihr Liebster, mit dem sie bereits im «Sommerhaus der Stars» zu sehen war, so viele positive Erinnerungen mit dem Ort verbindet.

Das Kleid für ihren grossen Tag hat Korn in der Vox-Sendung «Das Duell – zwischen Tüll und Tränen» gesucht. Das Vorhaben war dabei allerdings nicht von Erfolg gekrönt und sie machte sich mit ihrer überaus direkten Art nicht überall Freunde. Online wurde sie gar als «Bridezilla» bezeichnet.