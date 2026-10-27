Tine Wittler verblüfft Fans mit Leo-Look

Tine Wittler gibt nicht nur Räumen und Häusern einen neuen Look, sondern experimentiert selbst gerne mal mit gewagten Outfits. Den Fans gefällts.

Darum gehts Tine Wittler wurde mit «Einsatz in 4 Wänden» bekannt

Auf Instagram zeigt sie sich in wechselnden Looks, aktuell im Leo-Negligé mit roter Fransenjacke

Die Fotoreihe «Unexpected Tine Wittler – Jenseits der 4 Wände» erhält viele Fanreaktionen

Silja Anders Redaktorin People

Mit ihrer Sendung «Einsatz in 4 Wänden» erlangte Tine Wittler (53) zwischen 2003 und 2013 Kultstatus. Innerhalb kurzer Zeit renovierte die Moderatorin mit ihrem Team einzelne Zimmer oder sogar ganze Häuser von Personen, die sich bei RTL beworben hatten.

Nach dem Ende ihrer Sendung stand Tine Wittler weniger im Rampenlicht, war jedoch nie wirklich weg vom Fenster. Sie machte es sich zur Mission, jungen Künstlerinnen und Künstlern aus verschiedenen Bereichen den Einstieg in die Kunstszene zu erleichtern. Zudem betreibt Wittler ein eigenes Modelabel.

«Engel oder Teufel?»

Auch wenn sie nicht mehr fürs TV renoviert, hat sie das Thema Umstyling nicht völlig hinter sich gelassen. Doch diesmal ist sie selbst das Projekt. Wittler begeistert nämlich hin und wieder mit Fotos auf Instagram, auf denen sie sich gerne in einem völlig anderen Look zeigt als jenem, in dem man sie eigentlich kennt.

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Ihr neuestes Outfit sorgt dabei für besonders viel Begeisterung. Im sexy Leo-Négligé, roter Fransenjacke und toupierter Hochsteckfrisur schaut Wittler lasziv in die Kamera und die Fans sind völlig aus dem Häuschen. «Holla, Frau Kollegin», schreibt ein User unter die beiden Bilder. «Wow», «Mega» und «Sau Iconic» sind nur manche der vielen Kommentare, die grösstenteils mit Feuer-Emojis versehen sind. Ein Fan fragt verschmitzt: «Engel oder Teufel – das ist hier die Frage. Aber warum nicht beides?» Die Antwort eines anderen Users? «Ganz klar ein verruchter Engel – und ich liebe es!»

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Die neuesten Fotos sind Teil von Tine Wittlers Fotoreihe «Unexpected Tine Wittler – ‹Jenseits der 4 Wände›». Mitte September zeigte sie sich im Schwarz-Weiss-Look mit Pfeife und erinnerte dabei stark an einen Privatdetektiv aus der Film-Noir-Zeit. Auch damals konnten sich die Fans in ihrer Begeisterung kaum bändigen und überschlugen sich in der Kommentarspalte mit Komplimenten.