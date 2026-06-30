Darum gehts
- Deutscher Influencer Finn reist zur WM 2026, doch DFB-Team scheidet aus
- Historisches 1/16-Final-Aus ereilt Finn direkt nach Landung in den USA
- Deutschland verliert K.-o.-Spiel, Finn online verspottet, Kommentarspalte explodiert
Schlimmer hätte das Timing nicht sein können. Der deutsche Influencer Finn reiste voller Euphorie für die K.o.-Phase der WM 2026 in die USA. Doch kaum war der Flieger am Boden, war das Turnier für das DFB-Team auch schon gelaufen. Im Netz kassiert er nun den ultimativen Spott.
Eigentlich wollte Finn das WM-Abenteuer in den Staaten hautnah miterleben. Doch ins Stadion geschafft hat er es rein zeitlich wohl gar nicht mehr. Stattdessen dürfte er das historische Sechzehntelfinal-Out direkt nach der Landung am Flughafen oder im Hotelzimmer realisiert haben. Deutschland verpatzte das entscheidende K.o.-Spiel komplett, und Finns Traum vom grossen Fussballfest war in Sekundenschnelle vorbei.
Ob der Social-Media-Star nun trotzdem in den USA bleibt, ist unklar. Fest steht: Die Schadenfreude im Netz kennt keine Grenzen. Unter seinem Instagram-Post explodierte die Kommentarspalte regelrecht – und die Fans teilen ordentlich aus. Über 3500 Kommentare haben sich bereits unter seinem Video gesammelt.
«Du hast schon direkt den Rückflug gebucht, oder?»
«Wer sagts ihm?», lacht ein User unter dem Beitrag. Ein anderer frotzelt trocken: «Hat dein Flug die Triebwerke laufen lassen, während du dieses Video gedreht hast?» Oder: «Du hast schon direkt den Rückflug am nächsten Tag gebucht, oder?»
Während die deutsche Nationalmannschaft nun die Heimreise antreten muss, bleibt abzuwarten, wie Finn seinen Trip fortsetzt. Diese Fussball-Woche hat er sich jedenfalls ganz anders vorgestellt.