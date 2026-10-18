Gala lockt Ehepaar Timberlake zurück auf den Teppich

Bei der sechsten Academy Museum Gala in Los Angeles traf sich am Wochenende gefühlt ganz Hollywood auf dem roten Teppich. Blick zeigt die schönsten Looks des Abends.

Darum gehts Hollywood glänzte an der sechsten Academy Museum Gala

Schwarz prägte viele Looks

Carpenter, Theron und Domingo erhielten Auszeichnungen

Saskia Schär Redaktorin People

Am Wochenende machten Sängerinnen, Schauspieler, Entertainer und Moderatorinnen dem Übernamen Star alle Ehre und glänzten bei der Academy Museum Gala um die Wette. In einer taubenblauen Dior-Robe samt funkelndem Diamantschmuck legte insbesondere Sängerin Taylor Swift (36) einen glanzvollen Auftritt hin. Sie schwebte in ihrem bodenlangen Traumkleid beinahe über den beigen Teppich. Ehegatte Travis Kelce (37) liess sie diesmal zu Hause.

Ganz anders Jessica Biel (44): Die Schauspielerin zeigte sich nach zwei Jahren wieder einmal gemeinsam mit ihrem Gatten Justin Timberlake (45) im Blitzlichtgewitter. Das Duo erschien dabei im Partnerlook, beide setzten auf Schwarz. Ihr samtiges Tamara-Ralph-Neckholderkleid bestach durch einen hohen Beinschlitz sowie einen grosszügigen Federbesatz am Hals samt passender Boa.

Schwarz ist Trumpf

Auf einen eleganten schwarzen Look setzten auch die Schauspielerinnen Amanda Seyfried (40), Dakota Fanning (32), Ana de Armas (38), Monica Barbaro (36), Cara Delevingne (34) und Eva Longoria (51). Die beiden Letzteren überzeugten dabei mit ihren modischen Pony-Frisuren. Einen beinahe royalen Eindruck vermittelte die indische Schauspielerin Priyanka Chopra (44) in ihrem goldfarbenen Kleid mit grosszügigem Carmen-Ausschnitt.

Ebenfalls zu hellen Tönen griff Unternehmerin und Reality-TV-Star Kim Kardashian (45). Sie erschien in einer Spitzenkreation aus dem Archiv von Balenciaga von 1951 und betonte damit einmal mehr ihre schmale Taille. Schwester Kendall Jenner (30) entschied sich für eine Mischform und zeigte sich im creme-schwarz gepunkteten Outfit von Valentino. Die sogenannten Polka-Dots zogen sich dabei von ihren Schuhen über ihren Rock bis hin zum Oberteil. Wie bunt es bei Sängerin Sabrina Carpenter (29) und weiteren Stars zu- und herging, das gibt es in der Bildergalerie zu sehen.

Bei der mittlerweile sechsten Academy Museum Gala hat das Academy Museum of Motion Pictures am Wochenende erneut die Traumfabrik zelebriert und drei herausragende Filmgrössen mit renommierten Preisen geehrt: Regie-Legende John Carpenter (78) nahm in Begleitung seiner Ehefrau Sandy King (74) den «Luminary Award» entgegen, während Oscarpreisträgerin Charlize Theron (51) mit dem «Icon Award» und der zweifach oscarnominierte Colman Domingo (56) mit dem «Vantage Award» ausgezeichnet wurden.