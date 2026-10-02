Taylor Swifts Villa in Beverly Hills steht zum Verkauf

Ein Stück Popgeschichte steht zum Verkauf: Das frühere Anwesen von Superstar Taylor Swift in Beverly Hills sucht für 8 Millionen US-Dollar einen neuen Eigentümer.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Taylor Swifts «Pillsbury Estate» steht zum Verkauf

Die Villa in Beverly Hills kostet 8 Mio. Dollar

Dort soll Swift 2014 «1989» geschrieben haben

Sabrina Rhyner Redaktorin People

Derzeit ist ein ganz besonderes Bijou beim Luxusmakler Sotheby’s International Realty zu haben: Für knapp 8 Millionen US-Dollar (umgerechnet 6,5 Millionen Schweizer Franken) kann das «Pillsbury Estate» von Taylor Swift (36) erworben werden.

Die Sängerin erwarb das Anwesen im Jahr 2011, verkaufte es aber 2018 an ein Ehepaar. Nach einer umfassenden Renovation ist das Refugium mit vier Schlaf- und fünf Badezimmern nun wieder auf dem Markt.

Ein Stück Swiftie-Geschichte

Das 1927 erbaute Haus birgt musikalische Geschichte: Hier soll Taylor Swift 2014 ihr Meilenstein-Album «1989» verfasst haben, das Hits wie «Shake It Off» und «Bad Blood» enthält. «Man merkt, dass hier schöne Dinge geschehen sind. Ich hoffe, dass der nächste Bewohner sich hier kreativ inspiriert fühlt», schwärmt einer der jetzigen Besitzer.

Obwohl das Anwesen in der angesagten Beverly-Hills-Region liegt, nur wenige Minuten vom pulsierenden Rodeo Drive entfernt, bietet es laut Makler einen idyllischen Rückzugsort mitten in der Natur. Nicht selten sollen Rehe friedlich über das Grundstück streifen.

Übrigens: Die jetzigen Besitzer haben dem Haus zwar ihren ganz eigenen Stempel aufgedrückt, zumindest ein Relikt aber ist aus Swifts Zeit erhalten geblieben – nämlich der Olivenbaum, den ihr Ex-Freund, DJ Calvin Harris (42), dort gepflanzt hat.

Refugium mit Luxusausstattung

Das rund 6000 Quadratmeter grosse Areal beeindruckt schon beim Betreten. Wer die Tore des Anwesens passiert, gelangt über eine hauseigene Brücke direkt zur Residenz. Neben einem Haupthaus umfasst die Liegenschaft auch noch einen Stellplatz für bis zu acht Fahrzeuge und ein separates Gästehaus. Der Aussenbereich sorgt mit malerischem Springbrunnen, einem Grillbereich und einem privaten Sportplatz für ein beträchtliches Freizeitangebot.