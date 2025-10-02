Am 3. Oktober kommt Taylor Swifts neues Album «The Life of a Showgirl» raus. Voller Vorfreude warten die Fans rund um die Welt auf die neue Platte. Hören wir diesmal eine völlig neue Taylor Swift? Was wissen wir schon im Vorfeld über ihr neuestes Werk?

Swift schrieb das Album während ihrer «Eras Tour» um die Welt

In wenigen Stunden ist es so weit: Taylor Swifts (35) neues Album «The Life of a Showgirl» wird veröffentlicht. Die Fans warten bereits lange auf das neueste Werk der Sängerin, mussten sie sich doch seit Ende der «Eras Tour» mit den alten Songs zufriedengeben.

Nun gibt es also endlich wieder neuen Sound von dem Mega-Star. Aber was wissen wir eigentlich schon vor der Veröffentlichung über das Album?

Album Nummer 12

«The Life of a Showgirl» ist das bereits zwölfte Studioalbum von Taylor Swift. Im vergangenen Jahr brachte sie ihr Album «The Tortured Poets Department» heraus. Das war auch das Album, welches als erstes jemals über eine Milliarde Streams auf Spotify erreichte. Allgemeinhin gilt ihr Album «1989» von 2014 aber als ihr bisher erfolgreichstes Album. Es bleibt abzuwarten, wie sich «The Life of a Showgirl» schlagen wird.

Die Entstehung

149 Konzerte, jedes rund drei Stunden lang, eine Reise um die Welt – und doch schaffte Taylor Swift es, während ihrer «Eras Tour» ein neues Album zu schreiben.

Die Songs

Passend zum zwölften Album wird «The Life of a Showgirl» auch zwölf Songs haben – soweit man bisher weiss. Ein Song entstand sogar in Zusammenarbeit mit Sabrina Carpenter (26). Sie ist der einzige Feature-Gast auf Swifts neuem Album. Zudem hat «The Life of a Showgirl» bisher am wenigsten Songs und auch keine Zusatztracks. Zu den Liedern gehören etwa die Leadsingle «The Fate of Ophelia», «Actually Romantic» und «Eldest Daughter». Letzteres ist Lied Nummer fünf auf dem Album. Der fünfte Song gilt auf Swifts Alben meist als besonders emotional.

Die Produzenten

Für «The Life of a Showgirl» holte Taylor Swift sich wieder die Unterstützung von Max Martin (54) und Shellback (40). Zuletzt hatten die drei an Swifts Album «Reputation» gearbeitet. Auf andere Produzenten verzichtete die Sängerin diesmal.

Das Cover

Oder sollte man eher sagen «die Cover»? Denn für «The Life of a Showgirl» hat Taylor Swift nicht nur ein, nicht nur zwei und nicht nur drei Cover erstellt. Das neue Album gibt es in acht Ausführungen. Der Schriftzug bleibt immer derselbe in Glitter-Pen-Optik. Die Bilder sind immer verschieden, Swift posiert in verschiedenen Kostümen für die Kamera. Der Stil ist klar: Las-Vegas-Showgirl mit vielen Federn und Unmengen an Glitzer. So hat man die Sängerin noch nie gesehen.