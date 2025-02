Die Skandallooks von Bianca Censori

1/22 Bianca Censori zeigte sich bei den Grammy-Awards so wie Gott sie schuf. Von ihrem schwarzen Mantel befreite sie sich schnell. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Bianca Censori sorgt mit Nacktauftritt bei Grammy-Awards für Skandal

Freizügige Outfits und kontroverse Auftritte mit Ehemann Kanye West

Saskia Schär Redaktorin People

Es war der Hingucker, Schocker und Skandal der diesjährigen Grammy-Awards: der Nacktauftritt von Kanye Wests Ehefrau Bianca Censori (30). Erst noch in einen schwarzen Pelzmantel gehüllt, schritt die Australierin an der Seite ihres Mannes auf den roten Teppich, nur um sich dort kurze Zeit später ihres Umhanges zu entledigen und sich so wie Gott sie schuf zu präsentieren. Erst bei genauerem Hingucken fiel auf, dass sie ein durchsichtiges Minikleid aus Mesh trug.

Auch wenn dies bisher ihr nacktester Auftritt war, war es bei weitem nicht der erste Skandal, für den Censori, die West 2022 das Jawort gab, an der Seite ihres Mannes gesorgt hat.

Eindeutig zweideutige Szenen in Venedig

Im Sommer 2023 schockierte Censori in den gemeinsamen Ferien mit West in Italien nicht nur mit extrem freizügigen Looks – lediglich ein Kissen schützte vor dem Blick auf ihren baren Busen –, sondern auch mit Paparazzi-Bildern einer Gondelfahrt in Venedig. Darauf ist West zu sehen, der mit nacktem Hintern an Deck sitzt, vor ihm seine kniende Ehefrau. Die Konsequenz? Weltweite Schlagzeilen und ein lebenslanges Bootsverbot beim entsprechenden Verleiher in Venedig.

Unten ohne zum Restaurantbesuch in Paris

Das Mode-interessierte Ehepaar machte im Februar 2024 an der Milan Fashion Week Halt, wo Censori in einem freizügigen Lederlook mit rosa Stiefeln auf sich aufmerksam machte, bevor sie einige Tage später nach Paris reiste. Für ein gemeinsames Abendessen mit ihrem Ehemann in der Stadt der Liebe warf sich Censori eine kurze Pelzjacke über und zog eine hautfarbene, durchsichtige Strumpfhose an – ohne etwas darunter.

Durchsichtige Pelerine als Komplettlook

Im selben Monat zeigte sich Censori an der Seite ihres Mannes in einer durchsichtigen Pelerine mit schwarzer Schrift auf der Front, dazu kombinierte sie schwarze Stiefel. BH? Slip? Fehlanzeige. Den Stoff, den Censori mit ihrem Look einsparte, brauchte West für seinen eigenen. Er war buchstäblich von Kopf bis Fuss verhüllt, eine schwarze Maske verdeckte sein Gesicht und seine Finger steckten in schwarzen Lederhandschuhen.

Tief sitzende Neonstrumpfhosen in Los Angeles

Im März 2024 zeigte sich Censori für den Restaurantbesuch in der Cheescake Factory in Los Angeles für ihre Verhältnisse schon beinahe züchtig. Zum hautfarbenen Bandeau trug sie neonfarbene Strümpfe und schwarze Highheels. Obwohl der Bund bereits so tief sass, dass er nur mit Not alles verdeckte, war es ihrem Ehemann Kanye West offenbar nicht knapp genug. Auf Paparazzibildern ist zu sehen, wie er am Strumpfbund zupft und diesen so weit herunterzieht, dass der obere Teil ihres Pos hervorschaut.

Oben ohne zum Restaurantbesuch in Los Angeles

Im August 2024 begleitete Censori West zu einem gemeinsamen Abendessen mit Freunden im Promi-Lokal Giorgio Baldi in Santa Monica. Die Blicke im Restaurant dürften ihr sicher gewesen sein. Ihren Körper hüllte sie in einen durchsichtigen, funkelnden Body, der absolut gar nichts der Fantasie überliess.