In der Nacht auf Montag haben Kanye West und seine Ehefrau Bianca Censori bei den Grammys 2025 für Schlagzeilen gesorgt. Die Frau des Skandalrappers ist quasi nackt über den roten Teppich flaniert. Der provokative Auftritt wirft Fragen auf – Blick hat die Antworten.

1/6 Kanye West und seine Frau Bianca Censori haben bei den diesjährigen Grammys für einen Skandal gesorgt. Foto: WireImage

Auf einen Blick Bianca Censori zog bei den Grammys blank, Kanye West stand daneben

Censori trug zunächst einen Pelzmantel, bevor sie sich entblösste

2013 gab es Gerüchte über eine Kleiderordnung des Senders CBS Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Aurelia Schmidt Redaktorin People

Bianca Censori (30) zog bei den diesjährigen Grammy-Verleihungen in der Nacht auf Montag blank. Mitten auf dem roten Teppich liess sie ihre Hüllen fallen und posierte in einem Hauch von nichts für die Fotografen. Kanye West (47) stand – bekleidet – daneben und überliess seine Frau dem Blitzgewitter.

Keine Frage: Mit ihrem Nackt-Auftritt auf dem roten Teppich hat Censori die musikalischen Leistungen des Abends in den Schatten gestellt. Hätten die Organisatoren einer der grössten Preisverleihungen der Welt diesen Skandal nicht verhindern können? Blick hat die Antworten zu den brennendsten Fragen.

Wie konnte der Auftritt überhaupt passieren?

Als Bianca Censori ihren ersten Schritt auf den roten Teppich machte, war sie noch in einen schwarzen, knöchellangen Pelzmantel gehüllt. Für sie ein untypischer Auftritt, zumal sie sonst viel Haut zeigt. Hier hätte man schon erahnen können, dass etwas im Busch ist. Ausserdem ist hier die Rede von Kanye West: einem Rapper, der seit Jahren dafür bekannt ist, sich mit Skandalen eine Portion Aufmerksamkeit zu holen.

Warum wurden sie nicht aufgehalten?

Dass Bianca Censori mitten auf dem roten Teppich blank ziehen würde, damit hätte wohl keiner gerechnet. Warum die Security nicht eingeschritten ist und Wests Gattin ausser Reichweite der Fotografen gebracht hat, bleibt ungeklärt.

Was sollte ihr Nacktauftritt aussagen?

Die Aktion riecht nach Promo. Beim Gang über den Teppich, blieb Bianca Censori auf halber Strecke stehen, drehte sich um und liess ihre Hüllen fallen. Kanye West stand links neben ihr, von Kopf bis Fuss in Schwarz gekleidet. Die Parallelen zum Album-Cover von «Vultures 1», auf dem sich das für den besten Rap-Song nominierte Lied «Carnival» befindet, sind unübersehbar. Aber auch hier ist klar: Kanye West wollte an den Grammys um jeden Preis Aufmerksamkeit – die er schliesslich auch bekam.

Dieses Album-Cover wollten Kanye West und seine Frau auf dem roten Teppich wohl nachstellen. Auf «Vulture 1» befindet sich nämlich Wests Grammy nominierter Song «Carnival» mit Ty Dolla Sign.

Hatte Kanye West überhaupt eine Einladung?

Ja, sein Song «Carnival» mit Rap-Kollege Ty Dolla Sign (42) war für einen Grammy in der Sparte «Bester Rap Song» nominiert. Wie US-amerikanische Medien berichten, fehlte bei den Verleihungen im Saal jede Spur von West und seiner Frau. Wie eine Quelle gegenüber «Variety» sagt, sei West «über den Teppich geschritten, in sein Auto gestiegen und weggefahren».

Was ist der Dresscode für die Grammys?

Die prestigeträchtige Veranstaltung geht mit einer gewissen Kleiderordnung einher – eine geschriebene Regel gibt es allerdings nicht. 2013 machte das Gerücht einer Kleiderordnung des Senders «CBS» die Runde. Darin wurden insbesondere die weiblichen Stars angehalten, ihren Körperrundungen zu bedecken. Später beteuerte der Sender, dass es sich um eine Telefonkonferenz gehandelt hätte, deren Inhalt nie für die Öffentlichkeit bestimmt gewesen wäre. So oder so: An die Regeln hat sich keiner gehalten.