Die Halbzeitshows sind vom Super Bowl nicht wegzudenken. Dieses Jahr gehört die Bühne Bad Bunny. Vor dem grossen Event in der Nacht auf Montag blicken wir auf einige legendäre Halbzeitshows zurück.

Michael Jackson revolutionierte 1993 die Halbzeitshows mit spektakulärem Auftritt.

Sarina Dünnenberger Redaktorin People

In der Nacht auf Montag ist es so weit: In den USA findet der Super Bowl statt, die New England Patriots treffen auf die Seattle Seahawks. Der Super Bowl ist nicht nur ein grosser Sportevent, sondern auch ein Spektakel für die Musikindustrie. Ohne Halbzeitshow wäre das Spektakel für viele unvorstellbar.

Dieses Jahr wird Latin-Rapper Bad Bunny im Levi's Stadium im kalifornischen Santa Clara für Stimmung sorgen. Mit seinem Auftritt am 60. Super Bowl wird Bad Bunny sich seinen Platz in einer langen Liste von Halbzeit-Acts einheimsen. Wir erinnern uns an einige dieser Momente.

2023: Rihanna

Rihanna (36) eröffnete die Halbzeitshow im Jahr 2023 mit einer Überraschung: Sie und ihr Partner A$AP Rocky (36) erwarteten ihr zweites Kind. Gemäss dem Magazin «Billboard» schauten rund 121 Millionen Menschen ihren ersten Liveauftritt in über fünf Jahren. Der Super-Bowl-Auftritt der Sängerin aus Barbados übertrumpfte somit jenen von Katy Perry (40) aus dem Jahr 2015. Allerdings wurde Rihanna im nächsten Jahr von R&B-Sänger Usher (46) überholt. Sein Auftritt hatte über 123 Millionen Zuschauende.

Trotzdem bleibt Rihannas Auftritt unvergesslich. Unter anderem, weil jemand ihr ein wenig die Show stahl. Die Gebärdensprachdolmetscherin Justina Miles (22) lieferte nebst dem Übersetzen von Rihannas Lyrics eine energiegeladene Tanzperformance und ging damit viral.

2021: The Weeknd

Seine Halbzeitshow war eine der besonderen Art. Abel Makkonen Tesfaye (34), wie der Sänger mit bürgerlichem Namen heisst, trat am Super Bowl auf, als die Corona-Pandemie die Welt fest im Griff hatte. Aus diesem Grund galten für den Kanadier bestimmte Vorschriften, um Sicherheitsvorkehrungen im Zusammenhang mit Corona zu treffen. Beispielsweise war er gezwungen, von der Tribüne aus aufzutreten.

Auch das Publikum war in dem Jahr aussergewöhnlich. Tausende Pappfiguren schauten The Weeknd dabei zu, wie er Hits wie «Blinding Lights», «Earned it» und «Save Your Tears» performte. Aufgrund der Corona-Einschränkungen durften nämlich nur 25'000 Super-Bowl-Fans ins Stadion. Die Pappfiguren sollten die sonst leeren Sitze etwas ausfüllen.

2016: Coldplay, Beyoncé und Bruno Mars

Aller guten Dinge sind drei. Das haben sich wahrscheinlich auch die britische Band Coldplay, Beyoncé (43) und Bruno Mars (39) gedacht. 2016 eröffnete Coldplay-Sänger Chris Martin (47) mit den Lyrics zu «Yellow» die Halbzeitshow, gefolgt von Klassikern wie «Viva La Vida» und «Paradise». Als Special Guests gaben Mars und Beyoncé je einen Song zum Besten. Mars sorgte mit seinem Hit «Uptown Funk» für ordentlich Stimmung und die «Halo»-Interpretin präsentierte ihre Single «Formation». In einem epischen Farbenspektakel fanden die drei Acts anschliessend zusammen und beendeten die Halbzeitshow gemeinsam.

Besonders eindrücklich: Die Show würdigte auch vergangene Halbzeitshows. Während Coldplays «Fix you» wurden Zuschauende auf eine Reise durch die Geschichte der Super-Bowl-Halbzeitshows geschickt. Die Aufnahmen dürften bei einigen Gänsehaut ausgelöst haben.

2015: Katy Perry

Katy Perrys Halbzeitshow startete mit einem Brüller. Auf dem Rücken eines gigantischen Löwen sang die Popsängerin ihren Song «Roar». Ihr Auftritt war geprägt von Hits wie «Firework» und «I Kissed a Girl» sowie von Rocksänger Lenny Kravitz (60) und Rapperin Missy Elliott (53) als Special Guests.

Die Show stahl allerdings «Left Shark», einer der beiden als Haie verkleideten Tänzer. Während «Teenage Dream» wirkte der linke Hai etwas unbeholfen und verloren. Dieser Auffassung war jedenfalls das Internet. «Left Shark» wurde zu einem Meme. Die Realität ist aber eine andere. «Es war ein freier Moment», sagte Bryan Gaw diese Woche in einem Interview gegenüber «People». Er steckte damals in dem Kostüm. Freestyle sei für diesen Teil des Songs vorgesehen gewesen.

1993: Michael Jackson

Mit seiner Halbzeitshow veränderte Michael Jackson (1958–2009) die Super-Bowl-Halbzeitshows für immer. Vor 1993 beinhalteten die Shows lediglich kurze musikalische Auftritte, beispielsweise von Blaskapellen. Der Super Bowl verlor zu diesem Zeitpunkt viele Zuschauende. Die NFL entschied: Die Halbzeitshow muss gestärkt werden.

Das gelang ihnen mit Jackson. Für fast zwei Minuten stand der Sänger zu Beginn regungslos auf der Bühne und liess sich vom Publikum feiern. Dann legte er los und begeisterte mit seinen grossen Hits wie «Billie Jean», «Jam» und «We Are The World». Das Spektakel verfolgten über 133 Millionen Menschen in den USA. Somit legte der König des Pop den Grundstein für die Halbzeitshows, wie wir sie heute kennen.