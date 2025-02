1/8 «Harry & Sally» kehren für den Super Bowl dieses Jahr zurück in Katz' Diner. Schon vor Meg Ryan und Billy Crystal haben unzählige Stars in grossen Werbespots für das US-Sportereignis mitgemacht. Foto: Screenshot Youtube/@Hellmann's

Auf einen Blick Super Bowl-Werbespots: Kreative Kampagnen mit Stars und ikonischen Marken

Prominente wie Beckhams, Tina Fey und Betty White in humorvollen Werbespots

Budweiser-Spot von 2014 zeigt ungewöhnliche Freundschaft zwischen Welpe und Pferd Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Silja Anders Redaktorin People

Für den Super Bowl kehrten Meg Ryan (63) und Billy Crystal (76) als Harry und Sally aus ihrem ikonischen Film «Harry & Sally» zurück in Katz's Diner. Billy Crystal zeigt sich als Harry erstaunt darüber, dass sie ins Restaurant zurückkehren durften, nachdem seine Sally vor all den Jahren lauthals einen Orgasmus vortäuschte.

Dieses Mal soll es nicht anders laufen – ausser, dass es diesmal «ein echter» ist, wie Harry erstaunt feststellt. Denn als Sally etwas Mayonnaise der Marke Hellman's auf ihr Sandwich streicht, kann sie ihre Ekstase nicht mehr zügeln.

0:32 Werbung für den Super Bowl: Meg Ryan wiederholt Orgasmus-Szene aus «Harry und Sally»

Der Werbeclip ist einer von vielen, die im Rahmen des diesjährigen Super Bowl entstanden ist, dem Mega-Sportevent der USA. Jedes Jahr geben Unternehmen Unmengen an Geld aus und lassen ihrer Kreativität freien Lauf, um ihre Produkte möglichst unterhaltsam und mit grossen Namen anzupreisen. Wir haben unsere Top Ten aller Zeiten gesammelt.

David und Victoria Beckham – Uber Eats

2024 drehten David (49) und Victoria Beckham (50) einen Werbespot für den Essenslieferdienst Uber Eats. Dabei nahmen sie nicht nur sich selbst aufs Korn, sondern auch die Tatsache, das der Super Bowl in Europa – wo die Beckhams herkommen – eher weniger interessiert.

Victoria Beckham verrät, dass sie und ihr Ehemann «in einem kleinen Werbespot auftreten». David ruft aus dem Hintergrund, dass seine Ehefrau ehrlich sein soll und spielt damit auf die berühmte Szene in der Netflix-Dokuserie des Ehepaares an, in der Victoria zunächst behauptet, sie stamme aus der Arbeiterklasse. David drängt sie dann allerdings dazu, die Wahrheit zu sagen und sie gesteht, dass ihr Vater einen Rolls Royce fuhr.

Sie gibt dann zu, dass der Werbespot nicht klein sei und ausserdem während des «grossen Baseballspiels» sei. «SUPERgrossen Baseballspiel», betont David Beckham aus dem Hintergrund. Nach kurzen Überlegen sind sie sich dann aber sicher, dass es kein Baseball Spiel ist, sondern der «Hockey Bowl». David Beckham sagt abschliessend zu seiner Frau, sie solle nicht vergessen, von «Jessica Aniston» zu erzählen – in Anspielung auf Jennifer Aniston (55). «Wir lieben Jessica», betont Victoria Beckham. Humor haben die Beckhams definitiv.

Tina Fey – Booking.com

Tina Fey (54) warb 2024 für die Buchungswebsite Booking.com. Darin erklärte sie, dass die Webseite so viele verschiedene Angebote hat, dass sie sich in jedem neu erfinden könnte. Und damit sie dies machen kann, habe sie Körperdoubles angestellt, um alles erleben zu können. Womit sie allerdings nicht gerechnet hat, war der Auftritt von Glenn Close (77), die zunächst als Double auftritt – und dann der richtigen Tina Fey den Slogan für Booking.com stiehlt. «Mit Millionen von Möglichkeiten kannst du buchen, wer immer du sein willst», sagt Glenn Close als sie selbst in die Kamera. «Hey! Das ist mein Satz!», sagt Tina Fey empört und springt auf, um selbst ihre Erfahrungen zu machen.

Betty White – Snickers

Der bekannte Spruch «Du bist nicht du, wenn du hungrig bist», den Snickers einst als Werbeslogan hatte, geht uns wohl allen durch den Kopf, wenn wir Hunger haben und plötzlich schlecht gelaunt sind oder einfach nicht in unserer besten Form sind. 2010 spielte Betty White (1922-2021) mit einer Gruppe junger Männer Football. Logischerweise wirkt Betty White dort ziemlich fehl am Platz und stellt sich nicht sehr sportlich an. Eine junge Frau ruft sie an den Spielfeldrand, gibt ihr ein Snickers – und siehe da, es ist ein junger Mann, der einfach nur etwas essen musste, um fit zu sein.

Rebel Wilson, Gordon Ramsay und Co. – Amazon

Alexa – die helfende Stimme von Amazon. Wir kennen sie alle, ob wir jetzt ein Alexa-Gerät daheim haben oder nicht. Doch was, wenn unsere Helferin in der Not plötzlich keine Stimme mehr hat? Mit diesem Problem sieht sich Amazon-Chef Jeff Bezos (61) konfrontiert. Doch viele Stars sind mehr als bereit, ihm aus der Patsche zu helfen. Da hört die Hilfe allerdings auch schon auf, denn besonders nützlich sind sie für die Nutzerinnen und Nutzer nicht. Gordon Ramsay (58) beleidigt einen User, der wissen möchte, wie man ein Grilled Cheese Sandwich macht, Cardi B (32) weigert sich, Country Musik zu spielen und lacht einen Nutzer aus, als dieser die Entfernung von der Erde zum Mars wissen möchte und Rebel Wilson (44) bringt eine etwas unangenehme Stimmung in eine Party, als sie sich mit sinnlicher Stimme aus der Badewanne meldet.

Zum Glück findet Alexa ihre Stimme wieder und löst die Promis am Ende wieder ab, so dass alle wieder glücklich sind.

Michael Jordan und Bugs Bunny – Nike

Wer hat Space Jam in den 1990er Jahren nicht geschaut? Bugs Bunny und Michael Jordan (61) – was für eine Kombination. Natürlich kommt die Basketball-Legende seinem langohrigen Freund zur Hilfe, als dieser von vier Sportlern geärgert und gemobbt wird. Mit Unterstützung von Nike und deren Turnschuhen schaffen es Jordan und Bugs Bunny, die Fieslinge zu besiegen.

Der Zauberer von Oz – FedEx

Der Musical-Film «Wicked» feiert derzeit grosse Erfolge. Aufgebaut ist die Story bekannterweise auf «Der Zauberer von Oz» aus dem Jahr 1939. Und ins Oz von 1939 muss der FedEx-Fahrer reisen, um den Munchkins, den kleinen Bewohnern von Oz, Helium-Ballone zu liefern. Die kleinen Männchen sind im Film bekannt für ihre quietschigen Stimmen. Im Werbespot sind ihre Stimmen aber plötzlich sehr tief. Die Rettung naht, als ein FedEx-Fahrzeug vom Himmel fällt – und dabei aus Versehen die böse Hexe des Ostens plattmacht. Die Munchkins packen schnell ihr Paket aus, nehmen einen kräftigen Zug aus den Ballonen und können wieder in gewohnter Munckin-Manier singen und reden.

Beyoncé, Pink und Britney Spears – Pepsi

Was bekommt man, wenn man Beyoncé (43), Pink (45), Britney Spears (43) und die Musik von Queen kombiniert, sie in eine Glaidatoren-Arena stellt und Enrique Iglesias (49) als römischer Kaiser eine kühle Pepsi trinkt? Eine Super Bowl-Werbung, die in die Geschichte eingeht, natürlich. Mit «We Will Rock You» von Queen animieren die drei Gladiatorinnen das Publikum dazu, zu trampeln und zu klatschen. Damit schaffen sie es am Ende, eine Box voller gekühlter Pepsi-Dosen in die Arena zu kippen und diese an die Zuschauerinnen und Zuschauer zu verteilen. Währenddessen muss Enrique Iglesias um sein Leben bangen, als hinter ihm der Löwe in die Arena tritt. Die Werbung hat inzwischen definitiv Kult-Status erreicht.

Ridley Scott – Apple

Anfang der 1980er Jahre filmte Kult-Regisseur Ridley Scott (87) einen Werbespot für Apple, der auf dem Roman «1984» von George Orwell (1903-1950) aufgebaut war und mehr wie ein dystopischer Kinofilm wirkte. In einer Welt, in der die Menschheit von der Technologie eine Gehirnwäsche erhält und scheinbar nicht mehr selber denkt, kommt eine Retterin in der Not, die die böse Technologie zerstört. Damit will Apple zeigen, dass sie in keiner Weise böse Absichten haben und warum «1984 nicht wie 1984 werden wird», heisst es in der Werbung.

Star Wars – Volkswagen

«Volkswagen – Das Auto» – das ist der bekannte Werbeslogan für die deutsche Automarke. 2011 brachte VW einen Werbespot für den Super Bowl, der von der Filmreihe «Star Wars» inspiriert wurde. Ein Kind, verkleidet als Darth Vader, versucht verzweifelt, die Macht anzuwenden und Dinge damit zu bewegen oder zu manipulieren. Als der Vater mit dem Auto nach Hause kommt, probiert der Knirps auch, den Volkswagen irgendwie zu beeinflussen – als plötzlich die Lichter blinken! Überrascht und begeistert schaut sich das Kind um, ob irgendjemand gesehen hat, was er mit der Macht schaffte. Und nur das Publikum erfährt, dass der Vater mit dem Autoschlüssel in der Küche stand und per Knopfdruck das Auto abgeschlossen hat. VW ist also das Auto für die ganze Familie.

Ungewöhnliche Freundschaft – Budweiser

2014 porträtierte Budweiser eine ungewöhnliche Freundschaft zwischen einem kleinen Welpen und einem Pferd. Immer wieder reisst der kleine Hund aus, um seinen grossen Freund zu besuchen. Als der Welpe schliesslich adoptiert wird, bellt er aus dem Auto laut heraus und alarmiert damit das Ross. Dieses läuft hinter dem Auto her und bekommt von seinen Pferdefreunden Hilfe. Am Ende darf der kleine Welpe bleiben, die ungewöhnlichen Freunde können zusammenbleiben – und das Publikum wird durch einen kleinen, einminütigen Werbeclip zu Tränen gerührt.

