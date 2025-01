Billy Crystal und Meg Ryan treffen sich nach 35 Jahren wieder in Katz's Deli in New York und inszenieren die berühmte Szene aus «Harry und Sally» neu. Die beiden Schauspieler freuen sich, dass ihre Charaktere immer noch zusammen sind.

Sydney Sweeney spricht die ikonische Schlusspointe im neuen Super Bowl-Spot

RomCom-Fans dürfen sich freuen: Angedeutet wurde sie vor ein paar Tagen, nun ist die Wiedervereinigung von Billy Crystal (76) und Meg Ryan (63) nach 35 Jahren dank Mayonnaise Realität geworden. Warte, was? Ja, die Stars des Kultfilms «Harry und Sally» haben sich für einen Mayonnaise Werbespot im berühmten Katz's Deli in New York City wieder getroffen, um eine der bekanntesten Szenen des Films nachzustellen. Dabei sitzt das ikonische Duo am selben Tisch wie 1989, als sie die berüchtigte Szene drehten.

Der neue Clip mit dem Titel «When Sally Met Hellmann's» zeigt Ryan in ihrer Rolle als Sally, die vor Begeisterung überwältigt ist, als sie in ihr Truthahn-Sandwich mit Hellmann's Mayonnaise beisst – und dabei genau so stöhnt und auf den Tisch klopft wie in der ikonischen Originalszene. Auch die berühmte Schlusspointe «Ich nehme das, was sie hatte» darf natürlich nicht fehlen.

Alles ist gleich – auch die «Verdauungsstörungen»

Ryan äusserte sich gegenüber CNN erfreut darüber, dass die Fans sehen können, dass Harry und Sally nach all den Jahren immer noch zusammen sind. «Ich weiss nicht, ob sie es beabsichtigt haben, aber was wir daran mögen, ist, dass man ein bisschen in ihr glückliches Leben danach hineinblickt», sagte sie. «35 Jahre später bekommt man die Vorstellung, dass sie immer noch hierher gehen, zusammen sind und immer noch so miteinander reden, wie sie es immer getan haben. Es ist wie ein kleines Augenzwinkern an den Film.»

Apropos 35 Jahre: Crystal betonte, dass es sich anfühlte, als wäre keine Zeit vergangen. «Als wir zusammen das Set betraten, war es einfach so: ‹Hier sind wir.› Derselbe Tisch, dasselbe Pastrami-Sandwich, dieselbe Verdauungsstörung. Und wissen Sie, es fühlte sich irgendwie grossartig an», erklärte er.

Beide Schauspieler sind immer noch erstaunt über die anhaltende Beliebtheit von «Harry und Sally». Ryan zeigte sich dankbar dafür, mit hochkarätigen komödiantischen Talenten wie Crystal, Carrie Fisher (1956-2016), Bruno Kirby (1949-2006), Regisseur Rob Reiner (77) und Drehbuchautorin Nora Ephron (1941-2012) gearbeitet zu haben. Crystal erinnerte sich an die Entstehung der ursprünglichen Deli-Szene und verriet, dass Ephron die Idee hatte, eine Frau beim Vortäuschen eines Orgasmus zu zeigen. Ryan schlug vor, dass sie es tun sollte, und Crystal brachte die Idee ein, die Szene in der Öffentlichkeit, wie einem Restaurant, zu drehen.