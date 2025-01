Meg Ryan und Billy Crystal deuten «Harry und Sally»-Comeback an

Deutet Meg Ryan mit einem Reunion-Foto an der Seite von Billy Crystal etwa eine «Harry und Sally»-Fortsetzung an? Viele Fans frohlocken, andere äussern begründete Zweifel.

1/5 Die berühmte Orgasmus-Szene aus der Komödie «Harry und Sally» mit Meg Ryan und Billy Crystal. Foto: imago/Prod.DB

Auf einen Blick Meg Ryan und Billy Crystal deuten mögliche «Harry und Sally»-Fortsetzung an

Instagram-Post löst Spekulationen aus, könnte aber auch Super-Bowl-Werbung sein

Über 35 Jahre seit Veröffentlichung der romantischen Komödie «Harry und Sally» Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

SpotOn Die People-Agentur

«Ich will genau das, was sie hatte!»: Er gilt bis heute und wortwörtlich als berühmtester Höhepunkt der Filmgeschichte – Meg Ryans (63) vorgespielter Orgasmus inmitten eines gut besuchten Restaurants in der romantischen Komödie «Harry und Sally» (1989). Jetzt, über 35 Jahre später, sorgte die Schauspielerin mit einem Bild auf Instagram für Aufsehen bei allen Fans des Klassikers: Freudestrahlend sitzt sie auf dem Foto neben ihrem «Harry und Sally»-Co-Star Billy Crystal (76) auf einer Couch und heizt umgehend die Gerüchte um eine mögliche Fortsetzung an.

Ihr dazugehöriger Kommentar lässt die ganze Geschichte noch weiter aufkochen. So schreibt sie: «Es passiert endlich, wir kommen für etwas Ikonisches zurück. Ich kann es gar nicht abwarten, es euch allen bald zu zeigen.» Crystal teilte den Beitrag auf seinem offiziellen, mit weniger als 6'000 Followern aber sehr überschaubaren Instagram-Account. Es handelte sich bei dem Reunion-Post um seinen ersten Beitrag überhaupt auf der Plattform.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die ersten Fans zweifeln bereits

Während viele Personen im Kommentarbereich die Hoffnung äussern, nach über 35 Jahren endlich zu erfahren, wie es mit der Liebe zwischen Harry und Sally weitergeht, finden sich auch schon Zweifler. Statt eines zweiten Filmteils äussern sie die nicht unrealistische Befürchtung, dass es sich dabei lediglich um eine nostalgische Werbung für den Super Bowl handeln könnte.

In der Tat haben in den vergangenen Jahren schon diverse Stars auf diese Weise eine Reunion gefeiert. Erst 2024 etwa David Schwimmer (58) und Jennifer Aniston (55). In dem Clip für eine Online-Bestellplattform für Lebensmittel hatte Aniston doch glatt vergessen, dass sie mit Schwimmer einst zehn Jahre lang für die Serie «Friends» vor der Kamera stand.

Auch der Zeitpunkt der Bekanntgabe lässt eher auf eine Werbekampagne schliessen. Der diesjährige Super Bowl, der wieder ein weltweites Millionenpublikum vor die Bildschirme locken wird, findet immerhin bereits am 9. Februar statt. Als Show-Act in der Halbzeitshow wird Kendrick Lamar (37) auftreten. Traditionell nehmen Unternehmen viel Geld in die Hand, um einen Werbeslot im Rahmen des Sport-Grossereignisses zu erhaschen.

Gut möglich also, dass Meg Ryan dann aus Werbegründen noch einmal als Sally unvermittelt zum vorgetäuschten Höhepunkt ansetzt, während sich Billy Crystals Harry beschämt umblickt. Oder tauschen sie womöglich gar die Rollen?