Halmich bezeichnet den Kampf als eines ihrer persönlichen Highlights 2024

Halmich bezeichnet den Kampf als eines ihrer persönlichen Highlights 2024

Es war ein doppeltes, unerwartetes Comeback: Stefan Raab (58) sowie Regina Halmich (48) meldeten sich nach jahrelanger Abstinenz zurück, als sie im September zum dritten Mal im Boxring aufeinandertrafen. Halmich gewann den Kampf nach sechs Runden einstimmig und fügte Raab damit nach 2001 und 2007 die dritte Niederlage zu.

Gegenüber «Bild» erklärte Halmich zum Jahresende, dass dieser Kampf eines ihrer persönlichen Highlights des vergangenen Jahres war. «2024 war wirklich ein verrücktes Jahr für mich. Es war ein Jahr, wie ich es nie erahnt hätte», so Halmich. «Wenn mir jemand im Januar gesagt hätte, was ich im September machen würde, hätte ich gesagt: Du spinnst ja! Es war mit das Verrückteste, was ich je gemacht habe. Ich hätte selbst nie geglaubt, dass ich noch mal einen Show-Kampf mache. Für mich war es ja völlig ausgeschlossen, noch mal in den Ring zu steigen.»

Raab hatte im Vorfeld des Kampfes mit aufwendigen Videoproduktionen und prominenter Unterstützung kräftig die Werbetrommel gerührt. Doch hat er sich nach dem Erfolg des Events nochmals bei Halmich gemeldet? «Nein, nie mehr!», enthüllt die Boxerin überraschend und stichelt: «Es wundert mich nicht. Es ist aber schon schade, ich hätte Stefan gerne noch mal nach dem Kampf getroffen.»

Schlagzeilen für Raab, Entspannung für Halmich

Nach Ende des Show-Duells zog sich der Moderator wortlos zurück. Für Halmich fand er weder Zeit für einen Anruf, noch für eine Nachricht oder ein Gespräch – für seine neue Show jedoch umso mehr.

Während Raab nun weiterhin in den Schlagzeilen ist, möchte Halmich im neuen Jahr einen Gang zurückschalten. «Nächstes Jahr möchte ich mir mehr Zeit für mein Privatleben nehmen», erklärt sie «Bild». Wie die 48-Jährige der Zeitung schon im September verriet, schliesst sie dabei «nichts aus» und freut sich, «auf alles, was kommt». Das sei das Schöne daran, «wenn man die 40 überschritten hat: Es gibt keinen Zwang mehr, man wird entspannter».