Sie nutzt die Aufmerksamkeit nach ihrem erfolgreichen TV-Kampf für den guten Zweck: Regina Halmich (47) hat aus dem Boxkampf gegen Stefan Raab (57) nicht nur den Sieg für sich selbst mitgenommen, sondern tut im Nachhinein damit Gutes für andere. Neben ihren Boxhandschuhen soll nun auch noch ihr lilafarbener Einmarschmantel versteigert werden.

Bei ihrem Einzug in die TV-Box-Arena trug die ehemalige Box-Weltmeisterin einen lilafarbenen Glitzermantel, während Rockmusikerin Doro Pesch (60) ihr eigens für den TV-Auftritt ihrer Freundin geschriebenes Lied «Justice for the Queen» auf der Bühne zum Besten gab. «Mein Einmarschmantel wurde von der Designerin Katia Convents entworfen», erklärte Halmich im Nachhinein der «Bild». Diesen spendete sie nun an «Ein Herz für Kinder».

Boxhandschuhe sind bereits unter dem Hammer

Da sie ein grosser Fan der Hilfsorganisation sei, wünsche sie sich, dass der Mantel versteigert werde und die Einnahmen komplett an hilfsbedürftige Kinder und Familien gespendet werden. Zudem kündigte Halmich an, im Dezember bei der jährlichen grossen «Ein Herz für Kinder»-Charity-Gala, die live im ZDF übertragen wird, «gerne selbst am Spendentelefon sitzen» zu wollen.

Bereits kurz nach ihrem Sieg hatte sie am Samstagabend (14. September) verkündet, dass sie die im Ring getragenen Boxhandschuhe für einen guten Zweck versteigern wolle. Bis Dienstag (24. September) um 17 Uhr können diese ersteigert werden. Der geschätzte Wert der lila-goldenen Arbeitsgeräte von Halmich lag bei 1500 Euro. Aktuell - Stand Mittwoch (18. September) - liegt das Höchstgebot auf der Auktionsplattform United Charity bei 8250 Euro. Der Erlös geht an die RTL-Stiftung «Wir helfen Kindern».