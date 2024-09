Stefan Raab gab sein Comeback auf der grossen Showbühne. Im Boxring gingen der TV-Mann und Box-Weltmeisterin Regina Halmich in ihrem dritten Kampf aufeinander los. In der Halle und im Internet wird es zwischen den Fans der beiden ungemütlich.

Kurz zusammengefasst Stefan Raab kassiert 90 Millionen für TV-Comeback

Regina Halmich: «Das war unser definitiv letzter Kampf»

Berit-Silja Gründlers

Eingesteckt hat am Samstag beim «Clark Final Fight» in Düsseldorf vorderhand nur einer: Stefan Raab (57). Und zwar ordentlich Schläge von Box-Weltmeisterin Regina Halmich (47) und jede Menge Kohle. 90 Millionen soll der Kölner für seine Rückkehr auf die TV-Bildschirme im deutschsprachigen Raum kassiert haben.

Nach dem klar verlorenen Kampf gegen Halmich verkündete Raab, dass er «wieder Shows» machen werde. Bereits kommende Woche startet «Du gewinnst hier die Million nicht bei Stefan Raab» auf RTL+, dem Streaming-Dienst von RTL. Dabei können Kandidatinnen und Kandidaten jede Woche eine Million Euro gewinnen, müssen sich dafür aber mit dem Entertainer anlegen.

Insta-Communitys sind enttäuscht von Comeback-Abend

Raab ist, das hat er immer wieder bewiesen, ehrgeizig. Raab ist aber auch, und das hat Regina Halmich bewiesen, zu schlagen. Was die Fans beider Lager nach dem grossen Boxkampf gezeigt haben, ist, dass sie richtig schlechte Verlierer sind. Allen voran die Besucherinnen und Besucher in der Halle. Als der Entertainer endlich seine Show-Bombe platzen liess, nutzte Regina Halmich den Moment, übernahm das Mikro und rief: «Eines ist aber klar, Stefan, das war unser letzter Kampf. Unser wirklich letzter Kampf.» Es war deutlich zu hören, dass die Boxerin keine Lust mehr hat, Teil von Raabs Promo-Show zu sein. Die Fans in der Halle quittierten ihre Ankündigung mit lauten Buhrufen. Ein unangenehmer Moment, den Raab versuchte, mit einem Spruch aufzulockern: «Da hat wohl eine Angst vor mir», witzelte der Entertainer.

Regina Halmich (l.) gewann auch den dritten Boxkampf gegen Stefan Raab. Foto: RTL+ 1/5

Auf Instagram hingegen wüten die Halmich-Fans und stellen sich hinter die Sportlerin, die über zwölf Jahre ungeschlagene Box-Weltmeisterin in diversen Gewichtsklassen war. Sie sehen ihr Idol schlecht behandelt. So schreibt eine Userin: «Leider viel zu wenig Wertschätzung vor, während und nach dem Kampf. Regina immer Kopf oben, gute Worte, respektvoll. Klare Gewinnerin nicht nur beim Kampf. Seine Gags waren ziemlich schlecht, schlechter Verlierer – schlechte Promotion.»

Auch auf Stefan Raabs Instagram-Profil kommen er und sein Verhalten gegenüber Halmich nicht gut weg. Viele monieren Raabs Sprüche nach dem Kampf. Ein User fasst zusammen: «Für den Spruch ‹Ich bin ja kein Altenpfleger› hätte Regina noch mal ordentlich einen nachsetzen sollen. Sie tut mir leid, für solche Zwecke ausgenutzt worden zu sein.»

Eine News des grossen Comebacks liegt beiden Insta-Communitys indes wie ein Stein im Magen: Dass Stefan Raabs neue Show bei einem Bezahlsender wie RTL+ zu versteckt und nicht im linearen TV gezeigt wird.