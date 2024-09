Kurz zusammengefasst Stefan Raab stichelt erneut gegen Regina Halmich

Raab zeigt ein Bild von Halmich nach dem Boxkampf in seiner Sendung

Halmich lässt sich vom Seitenhieb nicht beeindrucken

Evelyne Rollason Redaktorin People

Er kanns nicht lassen: In seiner neuen Sendung «Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab», die am Mittwochabend auf RTL+ zum ersten Mal ausgestrahlt wurde, hat sich Stefan Raab (57) offenbar noch nicht von seiner Niederlage im Boxkampf gegen Regina Halmich (47) erholt. Warum sonst würde der Moderator erneut gegen seine Gegnerin sticheln?

In seiner Sendungspremiere zeigte Raab lachend ein Bild von Halmich, das die ehemalige Boxweltmeisterin direkt nach dem Kampf gegen Raab zeigt – den sie notabene mit links gewann. Trotzdem ist Regina Halmichs Gesicht ziemlich lädiert, was Verlierer Stefan Raab sehr lustig findet: «Wenn Sie den Kampf nicht gesehen hätten, was hätten Sie gedacht, wer den Kampf gewonnen hat?», so der Moderator süffisant.

Einige im Publikum rufen empört «Stefan!». Er legt noch einen Seitenhieb nach: «Ist das uncharmant, das zu zeigen? War mitbezahlt!» Damit spricht er die sechsstellige Gage der Ex-Boxerin an – laut Bild soll sie 600'000 Euro für den Kampf erhalten haben.

Stefan Raab zeigt in seiner neuen Sendung «Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab» ein Bild der arg lädierten Regina Halmich. Foto: Screenshot RTL+ 1/5

Regina Halmich: «Ich wünsche Stefan alles Gute»

Ist Stefan Raab etwa ein schlechter Verlierer? Von der Stichelei lässt sich Siegerin Halmich jedenfalls nicht beeindrucken. «Das geht total an mir vorbei. Da steh ich drüber. Ich nehme das Ganze nicht mehr ernst», sagt Regina Halmich gegenüber der «Bild»-Zeitung, und fügt an: «Ich wünsche Stefan auf seinem Weg alles Gute.»

Der Boxkampf am vergangenen Samstag war das grosse Comeback von Stefan Raab. Er überstand zwar alle sechs Runden, hatte Regina Halmich (47) allerdings wenig entgegenzusetzen. Bereits 2001 und 2007 besiegte sie ihn im Ring und brach ihm beim ersten Kampf gar die Nase.