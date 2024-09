Alles zur neuen TV-Show von Star-Entertainer Stefan Raab

Um 20.10 Uhr ist es so weit: TV-Ikone Stefan Raab löst das Versprechen von letztem Samstag ein und präsentiert auf RTL+ seine neue Quiz-Show: «Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab». Blick liefert dir alle Infos zum Show-Comeback.

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Die Unterhaltungs-Medien kennen seit Wochen kein anderes Thema mehr: Stefan Raab (57) steht zurück auf der Showbühne. Sein über ein halbes Jahr angekündigter Show-Kampf gegen Ex-Profiboxerin Regina Halmich (46) schien stellenweise eine Kombination aus Selbstvermarktung und Spektakel zu sein, die sportliche Komponente des Abends geriet etwas in den Hintergrund. Nach dem verlorenen Kampf liess Raab die Bombe platzen: Bereits heute, Mittwoch, startet sein neues TV-Format auf RTL+.

Das Konzept von «Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab», bei dem es sich um eine Art Quizshow handeln soll: Jeder kann sich bewerben, muss aber alle Spiele gewinnen, um am Ende zu triumphieren. Manchmal tritt Raab selbst als Gegner an. Wie zu «TV total»-Zeiten will er zudem das Geschehen der Woche «für Sie anständig sezieren». Blick nimmt dich zur TV-Premiere mit.