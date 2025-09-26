Hollywood-Superstar Dakota Johnson konnte nicht an der Schweizer Premiere ihres Films «Splitsville» teilnehmen. Zuvor hatte sie noch im Kongresshaus einen Preis entgegengenommen.

Darum war Dakota Johnson nicht bei ihrem ZFF-Film

Darum war Dakota Johnson nicht bei ihrem ZFF-Film

1/5 Gestern lief Hollywoodstar Dakota Johnson bei der Eröffnung des Zurich Film Festival über den Grünen Teppich. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Dakota Johnson erhielt Award am Zurich Film Festival, fehlte bei Filmvorführung

Johnson fühlte sich unwohl und zog sich ins Hotel zurück

ZFF Masters mit Dakota Johnson soll wie geplant stattfinden Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Gestern Donnerstag startete das Zurich Film Festival mit viel Pomp. Gegen 19.30 Uhr schritt auch Hollywoodstar Dakota Johnson (35) über den Grünen Teppich, wenig später nahm sie im Kongresshaus einen Award entgegen. Festivaldirektor Christian Jungen (52) lobte Johnson als «Riesentalent».

Dann nahm der Abend eine überraschende Wendung. Bei der darauffolgenden Vorführung des Films «Splitsville» im Zürcher Kino Corso fehlte Johnson plötzlich. Dem verdutzten Publikum wurde mitgeteilt, die Schauspielerin sei «unpässlich», es war von einer Lebensmittelvergiftung die Rede. Das berichtete «Inside Paradeplatz» zuerst.

«Sie fühlte sich unwohl»

Gegenüber Blick will die Medienstelle des ZFF dieses Gerücht nicht kommentieren, erklärt aber: «Leider konnte Dakota Johnson gestern Abend nicht wie geplant an der Gala Premiere im Corso teilnehmen. Sie fühlte sich unwohl und musste sich deshalb ins Hotel zurückziehen. Wir bedauern dies sehr und bitten um Verständnis.» Das ZFF Masters – eine Gesprächsrunde mit dem Star – «wird heute jedoch wie geplant stattfinden.»

4:23 Baume-Schneider am ZFF: «Offene Beziehung? Habe kein Problem damit»