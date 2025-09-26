Darum gehts
- Dakota Johnson erhielt Award am Zurich Film Festival, fehlte bei Filmvorführung
- Johnson fühlte sich unwohl und zog sich ins Hotel zurück
- ZFF Masters mit Dakota Johnson soll wie geplant stattfinden
Gestern Donnerstag startete das Zurich Film Festival mit viel Pomp. Gegen 19.30 Uhr schritt auch Hollywoodstar Dakota Johnson (35) über den Grünen Teppich, wenig später nahm sie im Kongresshaus einen Award entgegen. Festivaldirektor Christian Jungen (52) lobte Johnson als «Riesentalent».
Dann nahm der Abend eine überraschende Wendung. Bei der darauffolgenden Vorführung des Films «Splitsville» im Zürcher Kino Corso fehlte Johnson plötzlich. Dem verdutzten Publikum wurde mitgeteilt, die Schauspielerin sei «unpässlich», es war von einer Lebensmittelvergiftung die Rede. Das berichtete «Inside Paradeplatz» zuerst.
«Sie fühlte sich unwohl»
Gegenüber Blick will die Medienstelle des ZFF dieses Gerücht nicht kommentieren, erklärt aber: «Leider konnte Dakota Johnson gestern Abend nicht wie geplant an der Gala Premiere im Corso teilnehmen. Sie fühlte sich unwohl und musste sich deshalb ins Hotel zurückziehen. Wir bedauern dies sehr und bitten um Verständnis.» Das ZFF Masters – eine Gesprächsrunde mit dem Star – «wird heute jedoch wie geplant stattfinden.»
