Rund 14 Kilo hat «Bergdoktor»-Star Ronja Forcher abgenommen. Das gelang ihr ganz ohne Abnehmspritze. In einem Interview verrät die 30-Jährige, welche festen Routinen, Saunagänge und welche Ernährung dahinterstecken.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ronja Forcher (30) verlor 14 kg ohne Abnehmspritze durch Lebensstiländerung

Vier Saunabesuche pro Woche und Crossfit als zentrale Rituale

Seit drei Jahren intensives Crossfit-Training und bewussterer Umgang mit Ernährung

Saskia Schär Redaktorin People

Rund 14 Kilogramm hat Ronja Forcher (30) in den vergangenen Monaten verloren – und das nach eigener Aussage ganz ohne die derzeit viel diskutierte Abnehmspritze. Im Interview mit dem «Münchner Merkur» stellte die Schauspielerin klar, dass hinter der Veränderung kein schneller Trick steckt, sondern ein über Jahre gewachsener Lebensstil.

Den grössten Unterschied macht für die 30-Jährige ein Ritual, das sie gemeinsam mit ihrem Ehemann pflegt. «Wir haben viele Gewohnheiten entwickelt, die uns einfach wahnsinnig guttun und die wir mit viel Freude umsetzen. Ein grosses Thema ist für uns die Sauna geworden. Ich bin mittlerweile eine überzeugte Saunagängerin und gehe viermal die Woche», erklärte sie.

Das gemeinsame Saunieren, Abkühlen und Ausruhen beschreibt Forcher als beinahe meditativen Ablauf, der ihr Kraft schenke und nebenbei den Wunsch wecke, dem eigenen Körper noch mehr Gutes zu tun.

Bewusster essen statt Trost suchen

Auch beim Essen hat die gebürtige Tirolerin umgedacht. Lange habe Nahrung für sie eine andere Funktion gehabt, sei «oft Trost oder Unterstützung» gewesen. «Ich habe zwar schon immer vegetarisch gelebt, viel Gemüse gegessen und frisch gekocht. Aber wie es so ist, auf Reisen, beim Dreh muss es schnell gehen. Heute esse ich bewusster», so die Schauspielerin.

Über Podcasts und Bücher habe sie sich intensiv mit Frauengesundheit und Ernährung beschäftigt, vor allem mit der Bedeutung von Proteinen für Muskeln und Knochen. Ihre Vorbilder sitzen dabei in der eigenen Familie: «Wenn ich meine Grossmutti und meine Mama anschaue, sehe ich, wie essenziell das ist.»

Der dritte Baustein ist der Sport. Seit rund drei Jahren trainiert Forcher intensiv Crossfit – eine athletische Disziplin mit viel Krafttraining und Gewichtheben, die für sie zum festen Bestandteil des Alltags geworden ist.

Ein früher Verlust, der bis heute nachwirkt

Im selben Gespräch sprach die Schauspielerin auch über einen Einschnitt, der weit zurückliegt. Im Kindesalter verlor sie ihre beste Freundin Sarah, die an einer unheilbaren Krankheit litt. Halt fand sie damals ausgerechnet in der Arbeit, die sie schon seit Kindertagen kannte: Vor der Kamera steht Forcher seit ihrem fünften Lebensjahr.

Beruflich geht es für den «Bergdoktor»-Star unterdessen weiter. Die Dreharbeiten zur 20. Staffel der ZDF-Reihe haben begonnen. Als Lilli Gruber, die Tochter des Bergdoktors Martin Gruber (Hans Sigl), gehört Ronja Forcher seit der ersten Folge 2008 zum festen Ensemble der Erfolgsserie. Die österreichische Schauspielerin wuchs praktisch mit ihrer Rolle auf und entwickelte sich vom Teenager zur jungen Frau – sowohl vor der Kamera als auch im echten Leben.