Der ZDF-«Bergdoktor»-Schauspieler Hans Sigl (55) meditiert lieber, als seinen Körper mit einer Smartwatch zu tracken. «Wenn jemand anfängt, seinen kompletten Biorhythmus zu überwachen und alles auf dem Handy hat, weiss ich nicht, ob dieser Stress gut ist», sagte der 55-Jährige der «Neuen Osnabrücker Zeitung» vom Freitag. «Vielleicht sollte man auch gelegentlich in die andere Richtung gehen und mehr meditieren, als sich nur mit Zahlen auseinanderzusetzen», fügte er hinzu.

Er selbst würde gern öfter meditieren, wofür es nicht viel brauche. «Viele glauben, Meditation ist es nur, wenn man im Lotussitz fünf Zentimeter über dem Boden schwebt, doch das muss vorher anfangen», sagte Sigl.

Um im Alter aktiv zu sein, sei es wichtig, Gewohnheiten zu etablieren. «Alt werden wollen sie alle, aber alt sein will keiner – deswegen sollte man so was wie die zehntausend Schritte zu seinem täglichen Ritual machen, wenn man die Zeit hat.»