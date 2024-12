1/7 An der Seite von Jude Law und Cameron Diaz wurde die damals 6-jährige Miffy Englefield bekannt. Foto: Kearney , Georgie

18 Jahre sind vergangen, seit Miffy Englefield (25) an der Seite der Superstars Jude Law (51), Cameron Diaz (52), Kate Winslet (49) und Jack Black (55) die kleine Sophie spielte. Als damals 6-Jährige verkörperte sie im Weihnachtsklassiker «The Holiday» (2006) die kleine Tochter von Graham (Jude Law).

Während ihre älteren Filmkollegen weiter Karriere machten und im Rampenlicht blieben, verschwand Miffy Englefiled nach ihrer Filmrolle weitgehend aus der Öffentlichkeit. Inzwischen zeigt sich die heute 25-jährige Britin allerdings wieder öffentlich – auf Social Media – und ist kaum wiederzuerkennen.

Miffy Englefield: «Klein, laut und meistens lächerlich»

Ihre natürlich roten Haare hat Englefield meist pechschwarz gefärbt, ihre Augen sind oft mit dickem schwarzem Kajal umrandet. Mit auffälligen Outfits macht sie auf Instagram und Tiktok (74'000 Follower) auf sich aufmerksam. Ihr Slogan: «Klein, laut und meistens lächerlich. Heisse Mama, immer overdressed, total erwachsen.» Laut Bio auf Instagram scheint die 25-Jährige aus West Sussex gelegentlich als Model zu arbeiten.

Der Kinderstar ist Mutter geworden

Ausserdem ist Englefield inzwischen Mutter von Töchterchen Frankie geworden, die sie auch ab und zu auf Social Media in Videos zeigt. Letztes Jahr verriet sie bei «Daily Mail»: «Ich bin jetzt Mutter und habe ein dreijähriges Kind. Das ist für mich die grösste Veränderung.» Sie schwärmt: «Ich habe eine fantastische Tochter und bin in der sehr, sehr glücklichen Lage, bei ihr zu Hause bleiben zu können, bis sie eingeschult wird».

Auf ihre Rolle als damals 6-Jährige in «Liebe braucht keine Ferien» angesprochen, lachte Englefield: «Jedes Mal, wenn ich daran denke, fühle ich mich sehr, sehr alt.» An den Filmdreh erinnert sie sich auch heute noch gut. «Es war völlig surreal. Wir kamen aus ziemlich armen Verhältnissen und lebten in einer Sozialwohnung. An einem Filmset zu sein, war ganz, ganz anders als das Leben, das mein Vater und ich kannten.»

Zur Zusammenarbeit mit Jude Law und Cameron Diaz sagte Englefield: «Es war wunderbar. Ich meine, ich hätte mir keine bessere Behandlung wünschen können und mein Vater auch nicht. Wir kamen mit allen wirklich sehr, sehr gut klar und sie haben sich vor und hinter der Kamera immer Zeit für uns genommen.»