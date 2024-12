1/5 Jude Law gehört zu den beliebtesten Schauspielern Hollywoods. In der Weihnachtszeit sieht man ihn dank der Romantikkomödie «Liebe braucht keine Ferien» vermehrt auf den TV-Bildschirmen. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Jude Law deutet mögliche Fortsetzung von «Liebe braucht keine Ferien» an

Law stellt legendäre «Mr. Napkin Head»-Szene in Instagram-Video nach

Fast 20 Jahre nach Filmveröffentlichung treffen sich Law und Regisseurin Meyers

Aurelia Schmidt Redaktorin People

Es ist der Weihnachtsfilm schlechthin: «Liebe braucht keine Ferien» (2006) mit Hollywoodstars Kate Winslet (49), Cameron Diaz (52), Jack Black (55) und Jude Law (51). Alle Jahre wieder flimmert die Romantikkomödie bei Weihnachtsfanatikern über den Fernseher. Obwohl «The Holiday», wie er mit Originaltitel heisst, so beliebt ist, gibt es keinen zweiten Teil – bis jetzt: Jude Law, der im Film die Rolle des Graham spielt, hat kürzlich eine Andeutung gemacht, die Fans aufhorchen liess.

Jude Laws Antwort auf eine Filmfortsetzung bringt alle zum Lachen

Fast 20 Jahre nach dem Erscheinen des Films haben sich Regisseurin Nancy Meyers (75) und Jude Law am Donnerstag getroffen. In einem kurzen Clip auf Instagram sagt sie: «Schaut, wen ich heute zum Zmittag getroffen habe: Jude Law!», und gratuliert dem Schauspieler zu seinem «wohlverdienten Stern auf Hollywoods Walk-of-Fame». «Es ist so schön, dich zu treffen! Ich glaube, wir haben uns, seit wir ‹Liebe braucht keine Ferien› fertig gedreht haben, nicht gesehen», sagt die Regisseurin, was Law zum Schmunzeln bringt.

Dann stellt Meyers die Frage, die von Weihnachtsfans heiss erwartet wurde: «Apropos: Ich habe gesehen, dass du in deinen Interviews immer wieder gefragt wirst, ob es denn eine Fortsetzung geben wird. Was sagst du dazu?»

Als Antwort stellt er die legendäre Szene nach, wo er «Mr. Napkin Head» (zu Deutsch: Herr Servietten-Kopf) für seine beiden Töchter spielt. Für alle, die den Film (noch) nicht gesehen haben: Amanda (gespielt von Cameron Diaz) lernt eines Abends überraschend Grahams Kinder kennen. Als sie alle zusammen heisse Schoggi trinken, bitten die beiden Töchter ihren Vater, Mr. Napkin Head zu spielen. Daraufhin stülpt sich Graham eine Serviette über den Kopf, zieht seine Brille darüber und beginnt, mit den Mädchen herumzualbern.

Fans reagieren prompt auf Anspielung des Hollywoodstars

Unter dem Clip sammeln sich nach wenigen Stunden Hunderte Kommentare. So schreibt ein Fan: «Dies ist nicht die Jahreszeit, um mit unseren Herzen herumzuspielen, Nancy!» Andere äussern ihre Forderung direkter: «Um Himmels willen, bitte gib uns eine Fortsetzung! Wir sterben ohne einen neuen Nancy-Meyers-Film!» Eine weitere Person fasst sich kurz: «Lasst es bitte geschehen.»

Bereits im Juni hatte Jude Law gegenüber «E!News» gesagt, dass er die Idee eines zweiten Teils «lieben» würde und fügte hinzu «Warum nicht?» Ob es letztendlich zu einer grossen Reunion kommt, steht wohl noch in den Sternen.