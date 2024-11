1/10 Libuše Šafránková spielte die Hauptrolle im Weihnachtsklassiker «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel» und wurde damit weltbekannt.

«Drei Haselnüsse für Aschenbrödel» ist wie der gute Weihnachtspullover, den man jedes Jahr auspackt: ein bisschen kitschig, aber unwiderstehlich. Wer will schon auf die unvergesslichen Momente verzichten, wenn Aschenbrödel den Prinzen beim Armbrustschiessen alt aussehen lässt oder die böse Stiefmutter von ihren eigenen Intrigen genervt ist? Dieser Film ist Nostalgie, Charme und Wintermagie in Reinform – und irgendwie gehört er einfach dazu, um richtig in Weihnachtsstimmung zu kommen.

Darum ist der Weihnachtsfilm so beliebt

Warum ist der Weihnachtsstreifen überhaupt so beliebt? Neben der «charmanten Qualität der Produktion» sei sicher die Regelmässigkeit der Ausstrahlungen auf fast allen deutschsprachigen öffentlich-rechtlichen Sendern über viele, viele Jahre ein Grund, so die SRF-Medienstelle auf Anfrage. Tatsächlich strahlt das SRF den Film ein bis mehrere Male pro Jahr aus.

Das sind die aktuellen TV-Termine *

Sonntag, 1.12.2024 um 15.35 Uhr, Das Erste

Sonntag, 8.12.2024 um 16.15 Uhr, MDR

Sonntag, 15.12.2024 um 15.35 Uhr, WDR

Sonntag, 22.12.2024 um 14.15 Uhr, NDR

Heiligabend, 24.12. um 13.30 Uhr, Das Erste, 14:55 Uhr, BR, um 16.25, SRF, um 16.45 Uhr, NDR und um 20.15 Uhr, WDR

Mittwoch, 25.12.2024 um 9.50 Uhr, Das Erste, um 16.35 Uhr, RBB und um 18.50 Uhr, ONE

Donnerstag, 26.12.2024 um 17.25 Uhr, MDR

Sonntag, 29.12.2024 um 12 Uhr, KiKA

Mittwoch, 1.01.2025 um 14.20 Uhr, SWR

Montag, 6.01.2025 um 11.15 Uhr, BR

Wie aus geplanter Sommerproduktion ein Winterfilm wurde

Eine zierliche junge Frau läuft in altrosa Kapuzenumhang über eine verschneite Terrasse auf ein hell erleuchtetes Schloss zu. An einem Fenster haucht sie ein Guckloch in die Eisblumen auf der Scheibe. Diese bekannte Szene aus dem TV-Klassiker «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel» wollen Tag für Tag viele kleine als auch grosse Besucher nachstellen: Das Fenster zum «Ballsaal» im sächsischen Schloss Moritzburg ist einer von vier Originalschauplätzen, an dem die deutsch-tschechische Koproduktion 1973 entstand.

Der Kult-Märchenfilm bestimmt seit 50 Jahren das weihnachtliche Fernsehprogramm. Dabei sollte es eigentlich ein Sommerfilm werden. Da aber die DDR-Filmproduktionsfirma DEFA sofort anfangen wollte mit dem Dreh, wurde alles auf Winter umgeschrieben. Hauptdarstellerin Libuše Šafránková (1953–2021) und die anderen Schauspieler froren trotz langer Unterhosen in ihren leichten Renaissancekostümen, obwohl die Stoffe schnell noch gefüttert wurden.

Drehbuchautor František Pavlícek (1923–2004) habe zugleich ein selbstbewusstes Aschenputtel kreiert, das sich nicht unterkriegen lasse. «In dieser Modernität und Spritzigkeit einer emanzipierten Hauptfigur liegt ein Grund für die anhaltende Beliebtheit», sagt Kunsthistorikerin Margitta Hensel, die zum Mythos Aschenbrödel forschte. Aber auch die Musik von Komponist Karel Svoboda (1938–2007) spielte eine grosse Rolle. «Es war eine glückliche Konstellation», erinnerte sich Šafránková einst.

Kulturwissenschaftler Stefan Retzlaff hält zudem die Mischung aus Märchen und Film für «unheimlich geschickt». «Alles, was zum Märchen gehört, ist dabei und wiedererkennbar, aber zugleich ist alles, was unbedingt nicht märchenmässig sein muss, stark modernisiert.»

*Das Programm wurde am 21. November 2024 aktualisiert

