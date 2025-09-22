Charlie Sheen schockiert in einem neuen Interview mit Geständnissen über seinen extremen Kokainkonsum. Der Schauspieler enthüllt, dass ein mexikanisches Kartell ihn aufgrund seiner enormen Nachfrage nicht mehr belieferte – und ihn sogar für einen Dealer hielt.

Sheen war siebenmal in Entzugskliniken und ist seit acht Jahren nüchtern

Hollywoodstar Charlie Sheen (60) hat in einem Interview mit einem australischen TV-Sender rund um seine neuen Memoiren gestanden, dass sein exzessiver Kokainkonsum dazu geführt habe, dass ihm ein mexikanisches Kartell sogar die Lieferungen verweigerte. «Das Kartell hat Sie abgewürgt?», fragte Moderatorin Amelia Adams (42) ungläubig, worauf Sheen bestätigte: «Ja, das haben sie.» Er erklärte weiter: «Sie hatten noch nie jemanden gesehen, der solche Mengen kaufte. Die einzigen anderen Leute, an die sie solche Mengen lieferten, waren Dealer. Sie dachten, ich würde nebenher dealen.»

Auf die Frage, ob er tatsächlich sieben Gramm schwere Cracksteine geraucht habe, antwortete Sheen: «Wir haben nie einen herausgenommen und auf eine Waage gelegt. Aber das war die Menge, die gekocht wurde, um es in diese Form zu bringen.» Er fügte hinzu, dass er einmal sagte: «Wir brauchen eine grössere Pfeife», und lachte darüber.

«Es ist befreiend»

Der exzessive Drogenkonsum zieht sich wie ein roter Faden durch Sheens Leben. 1998 erlitt er eine beinahe tödliche Kokain-Überdosis, insgesamt war er siebenmal in Entzugskliniken. 2011 folgte die HIV-Diagnose. Sheen berichtet weiter von Sex mit Männern. Es sei «befreiend, jetzt darüber sprechen zu können».

Nach acht Jahren Enthaltsamkeit empfindet Sheen heute «Dankbarkeit». «Vieles davon sollte als Zugabe betrachtet werden», sagt er weiter. Und: «Es ist geborgte Zeit oder mein zehntes Leben.»

«Er kann nicht anders, als alles zu zerstören»

In der Netflix-Dokumentation «aka Charlie Sheen» äussert sich sein ehemaliger «Two and a Half Men»-Kollege Jon Cryer (60) besorgt: «Ein Teil des Zyklus in Charlie Sheens Leben war, dass er schreckliche Fehler macht, ganz unten ankommt und dann die Dinge wieder in Gang bringt und viel Positives in sein Leben bringt – und genau dann brennt er sich wieder aus und kann nicht anders, als alles zu zerstören».

Sheen selbst gibt zu, dass er einige Filme nur gedreht habe, um seinen Drogenkonsum zu finanzieren. «Ich war immer ziemlich gut befreundet mit meinen Dealern», erzählte er weiter. «Wenn man mit ihnen abhängt, bekommt man normalerweise einen besseren Preis für den Stoff.»