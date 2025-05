1/7 Virginia Giuffre nahm sich Ende April das Leben. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Virginia Giuffre, bekanntestes Epstein-Opfer, am 25. April tot aufgefunden

Giuffre sah sich mit Verleumdungsklage und privaten Problemen konfrontiert

Verleumdungsklage über 8,3 Millionen Schweizer Franken gegen Giuffre eingereicht

Silja Anders Redaktorin People

Am 25. April erreichte die Todesnachricht von Virginia Giuffre (†41), dem wohl bekanntesten Opfer im Missbrauchsskandal um Jeffrey Epstein (†66), die Welt. Die dreifache Mutter, die 2021 Prinz Andrew (65) beschuldigte, er habe sie als Minderjährige missbraucht, nahm sich selbst das Leben.

Mit dem Royal einigte sie sich nach dem Prozess damals aussergerichtlich auf eine zweistellige Millionensumme, die er ihr auszahlte. Kurz vor ihrem Tod soll Giuffre allerdings besorgt gewesen sein, dieses Vermögen wieder zu verlieren.

Giuffre sah sich mit Verleumdungsklage konfrontiert

Wie der «Mirror» berichtet, sah sich Virginia Giuffre mit einer Verleumdungsklage konfrontiert. Sie bezeichnete in der Vergangenheit die Künstlerin Rina Oh als Freundin und Komplizin von Jeffrey Epstein. Virginia Giuffre soll Beiträge auf X veröffentlicht haben, in denen sie Rina Oh des tätlichen Angriffs beschuldigte. Oh bestritt diese Vorwürfe stets und bezeichnete sich selbst als Opfer von Epsteins Manipulation und Missbrauch. Ohs Anwalt argumentierte in einem Gerichtsdokument: «Angesichts der hohen Öffentlichkeitswirksamkeit der Geschichte um Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell und Prinz Andrew wusste [Giuffre], dass die Beschuldigung [Ohs], eines Mitopfers, solch schrecklicher Dinge die Verbreitung und den Schaden für [Oh] maximieren würde.»

Die Künstlerin verklagte Giuffre auf 7,5 Millionen Pfund – rund 8,3 Millionen Schweizer Franken. Giuffre soll aufgrund dieser Situation «extrem verzweifelt» gewesen sein, wie ein Insider gegenüber dem «Mirror» erklärt, denn «sie hatte das Gefühl, dass alles, wofür sie so hart gekämpft hatte, verloren ging oder bereits verloren war. Dazu kamen die Jahre des Missbrauchs, die sie durch Epstein erlitten hatte.»

Auch private Probleme plagten sie

Zu den rechtlichen Sorgen kamen Probleme in ihrem Privatleben. Giuffres Ehe ging in die Brüche, sie verlor das Sorgerecht ihrer drei Kinder an ihren Ex-Mann Robert Giuffre.