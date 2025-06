1/6 Nadja Abd el Farrag ist am 9. Mai 2025 gestorben. Foto: imago/Sven Simon

Nadja Abd el Farrag verstarb am 9. Mai 2025

Ihr Freund Andreas Ellermann wollte die Kosten für die Beerdigung übernehmen

Fast einen Monat ist es her, seit Nadja Abd el Farrag (†60), besser bekannt als Naddel, am 9. Mai 2025 wegen Organversagen in einer Hamburger Klinik für immer die Augen schloss. Kurz nach ihrem Ableben teilte ihr Freund, der Hamburger Millionär Andreas Ellermann (60), mit, dass er für die Beerdigungskosten der verarmten Sängerin aufkommen will. Auch sagte er, wen er bei der Beisetzung nicht sehen will: «Jetzt brauchen die Leute da auch nicht auflaufen, um da noch mal eine Instagramstory zu machen», so der Unternehmer gegenüber RTL. Ihre Beisetzung soll im engsten Kreis stattfinden und Naddels geliebte Golden-Retriever-Hündin Lilly soll den letzten Weg mit ihr bestreiten.

Doch: Wann findet die Beerdigung statt? Immerhin starb Naddel vor bald einem Monat. Viele Stars aus ihrem Umfeld hätte gerne mit einer grossen Zeremonie von ihr Abschied genommen. Doch es gab keine Einladung, keine grosse Abdankung.

Die Beisetzung sollte geheim gehalten werden

Stand Ende Mai waren die Planungen rund um Naddels Beerdigung weit fortgeschritten, wie RTL berichtet. Allerdings habe man sie zu diesem Zeitpunkt aufgrund von Unklarheiten noch nicht beisetzen können, wie der Sender mitteilt. Nun berichtet «Bild» mit Informationen aus dem engsten Familienumfeld, dass Naddel bereits beigesetzt worden sei. Es sei der ausdrückliche Wunsch ihrer Mutter Ute (80) und ihrer Schwester Tamara (59) gewesen, dass die Beisetzung geheim gehalten werde.

Nach Berichten von «Bild» sei der Leichnam von Nadja Abd el Farrag bereits vor einigen Tagen von einem Bestattungsunternehmen in der Asklepios-Klinik Hamburg Altona abgeholt worden. Einige Tage später seien ihre sterblichen Überreste dann heimlich zum Friedhof Ohlsdorf in Hamburg überführt und beigesetzt worden. Wo ihr Grab liegt, bleibt streng geheim – der Friedhof sei angewiesen, keine Auskunft zu erteilen. Was aber bekannt ist: Auf dem selben Friedhof wurde bereits Naddels Vater Ibrahim (†56) beigesetzt.