Sido ist bekannt als der harte Rapper. Gefühle zeigen? Eher Fehlanzeige. Umso erstaunlicher, dass er sich im Podcast «Hotel Matze» nun verletzlicher zeigt denn je und sogar über sein Sexleben und die damit verbundenen Zweifel spricht.

Darum gehts Sido sagt im Podcast «Hotel Matze», dass er für Sex viel Vertrauen, Tiefe und Nähe braucht

In früheren Beziehungen fühlte sich Sido sexuell nicht genug und wollte begehrenswert sein

Bei Besuchen bei Prostituierten kam es laut Sido kaum zu Sex, weil er sich nicht entspannen konnte

Silja Anders Redaktorin People

Rapper Sido (45) gewährt in einer neuen Folge des Podcasts «Hotel Matze» mit dem deutschen Autor Matze Hielscher (47) seltene Einblicke in sein Privatleben und spricht offen über seine Unsicherheiten in intimen Situationen. «Damit ich Sex haben kann, brauche ich richtig Vertrauen und brauche Tiefe und Nähe», erklärt er im Gespräch mit Gastgeber Matze Hielscher.

Besonders ehrlich wird Sido, als er über den Einfluss früherer Beziehungen und gesellschaftlicher Erwartungen spricht. Er habe oft das Gefühl gehabt, seinen Partnerinnen nicht zu genügen. «Ich glaube, in meiner Vergangenheit, in meinem Leben habe ich nie so richtig das Gefühl bekommen von meinen Partnern, dass ich denen genüge […] dass ich mich sexuell nie genug gefühlt habe», sagt der Musiker. Dieses Empfinden habe dazu geführt, dass er sich besonders begehrenswert fühlen wollte: «Ich habe dieses Gefühl noch mal ein bisschen nacharbeiten, nachjustieren wollen.»

Er war auch schon bei Prostituierten

Auch das Thema Prostitution bleibt nicht unangetastet. Sido berichtet, dass es bei seinen Besuchen bei Prostituierten kaum zu tatsächlichem Sex gekommen sei. Die Frauen, Drogen und ein entsprechendes Hotelzimmer hätten die Rechnung für eine Feier einst auf die Spitze getrieben. Das habe ihn tatsächlich eine Million Euro gekostet, beichtet der Rapper. Doch die Dienste der Damen habe er nicht wirklich in Anspruch genommen. Er habe sich dabei nicht entspannen können. «Mein Kopf geht zu sehr an», sagt er und fügt hinzu, dass er das Gefühl gehabt habe, die Frauen seien nicht freiwillig bei der Sache oder empfänden keine echte Sympathie für ihn.

«Hilfsmittel», wie er es nennt, hätten dabei auch nicht geholfen. Damit spielt er auf seine Drogenexzesse an, über die er mit Hielscher ebenfalls offen spricht. Vor allem sein Kokain-Konsum sei während der Corona-Pandemie ausser Kontrolle geraten, sodass seine Nasenscheidewand irgendwann stark beschädigt war. Dass die Droge schwere Folgen für die Nase haben kann, das weiss übrigens auch Sidos Kollege Haftbefehl. Dessen Riechorgan wurde durch Kokain so weit zerstört, dass sich «Hafti» eine neue Nase machen lassen musste – angeblich in einer Klinik in der Schweiz.

Darüber hinaus reflektiert Sido, der inzwischen auf Alkohol verzichtet, die Rolle der Gesellschaft und ihrer Schönheitsideale. «Sex ist heute oft eine Frage der Performance», findet er. Menschen hätten oft den Eindruck, sie seien nicht genug. Als junger Mann sei er mit der Popkultur der 2000er aufgewachsen, in der halbnackte Frauen und muskulöse Männer mit Sixpacks das Bild dominierten. «Mit so was musste man sich dann halt vergleichen und da in diese Riege springen und so weiter, da irgendwie mitspielen in diesem Spiel», sagt er.

Heute geht er offener mit seinen Gefühlen um

Im Umgang mit seinen Unsicherheiten hat sich für den 45-Jährigen jedoch einiges verändert. Während er früher mit männlichen Freunden nicht über intime Themen sprach, kann er sich heute seiner Partnerin anvertrauen. «Ich habe jetzt eine Freundin, mit der rede ich auch über so was», sagt Sido. Früher sei ihm nicht einmal bewusst gewesen, dass diese Gefühle ihn beschäftigten. Heute, so der Rapper, könne er besser mit seinen inneren Konflikten umgehen und darüber sprechen, was in ihm vorgeht.