Darum gehts
- Dramatischer Zwischenfall in Tim Mälzers Sendung: Kandidat erleidet schwere Schnittverletzung
- Sunil Prajapati schnitt sich beim Spitzkohl-Zubereiten an kritischer Stelle
- 33-jähriger Kandidat musste umgehend ins Spital gebracht werden
Es sind dramatische Szenen, die sich in Tim Mälzers neuer Sendung «Mälzers Meisterklasse» abspielen. Kandidat Sunil Prajapati (33) will einen Spitzkohl schneiden. Obwohl er schnell merkt, dass das Messer, welches er benutzt, zu klein ist, versucht er es weiter.
Plötzlich tritt er von der Arbeitsplatte zurück und drückt eine Hand auf das Handgelenk der anderen und sagt: «Ich habe mich geschnitten.» Er begibt sich anschliessend zu Tim Mälzer, um diesem Bescheid zu sagen und gegebenenfalls ein Pflaster zu bekommen.
Tiefe Schnittverletzung stoppt die Show
Als Tim Mälzer die Wunde allerdings sieht, schwingt plötzlich Panik in seinem Blick und seiner Stimme mit. «Stopp! Sofort Stopp!», ruft er und verlangt nach einem Sanitäter. Die anderen Kandidatinnen und Kandidaten sind sichtlich verwirrt und auch Prajapati scheint verunsichert. Er erklärt, dass er mit dem Messer vorher Butter geschnitten habe und es wohl noch zu rutschig war, als er sich an den Spitzkohl machte. Mälzer fordert alle auf, sofort mit dem Kochen aufzuhören und ruft: «Ruft sofort einen Krankenwagen!»
Viel hört man plötzlich nicht mehr, doch als das Wort «Schlagader» fällt, ist klar: Sunil Prajapati scheint eine kritische Stelle an seinem Handgelenk erwischt zu haben. «Ganz fürchterlich. Also eine der schlimmsten Schnittverletzungen, die ich je in meiner Küche gesehen habe», meint Tim Mälzer geschockt.
Die Sendung wurde abgebrochen und Prajapati umgehend ins Spital gebracht. Dank der richtigen Reaktion und raschen medizinischen Versorgung geht es dem Kandidaten wieder gut. Zu «Mälzers Meisterklasse» wird er allerdings nicht zurückkehren können, erklärt Mälzer. Die Verletzung sei dafür zu schwerwiegend gewesen.
In der Sendung kämpfen 12 ambitionierte Köchinnen und Köche um 50'000 Euro und die Chance auf Tim Mälzers Mentorship. Für Sunil Prajapati hat es sich in der Show nun allerdings vorerst ausgeträumt.
Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.
So gehts:
- App holen: App-Store oder im Google Play Store
-
Push aktivieren – keine Show verpassen
-
Jetzt downloaden und loslegen!
-
Live mitquizzen und gewinnen
Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.
So gehts:
- App holen: App-Store oder im Google Play Store
-
Push aktivieren – keine Show verpassen
-
Jetzt downloaden und loslegen!
-
Live mitquizzen und gewinnen