In der Kochsendung «Mälzers Meisterklasse» von Tim Mälzer kam es zu dramatischen Szenen. Durch einen Unfall schnitt sich ein Kandidat nahe der Schlagader. Die Sendung wurde abgebrochen, der Mann ins Spital gebracht.

1/4 Tim Mälzer hat mit «Mälzers Meisterklasse» eine neue Kochsendung. Foto: imago/Horst Galuschka

Darum gehts Dramatischer Zwischenfall in Tim Mälzers Sendung: Kandidat erleidet schwere Schnittverletzung

Sunil Prajapati schnitt sich beim Spitzkohl-Zubereiten an kritischer Stelle

33-jähriger Kandidat musste umgehend ins Spital gebracht werden Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Silja Anders Redaktorin People

Es sind dramatische Szenen, die sich in Tim Mälzers neuer Sendung «Mälzers Meisterklasse» abspielen. Kandidat Sunil Prajapati (33) will einen Spitzkohl schneiden. Obwohl er schnell merkt, dass das Messer, welches er benutzt, zu klein ist, versucht er es weiter.

Plötzlich tritt er von der Arbeitsplatte zurück und drückt eine Hand auf das Handgelenk der anderen und sagt: «Ich habe mich geschnitten.» Er begibt sich anschliessend zu Tim Mälzer, um diesem Bescheid zu sagen und gegebenenfalls ein Pflaster zu bekommen.

Tiefe Schnittverletzung stoppt die Show

Als Tim Mälzer die Wunde allerdings sieht, schwingt plötzlich Panik in seinem Blick und seiner Stimme mit. «Stopp! Sofort Stopp!», ruft er und verlangt nach einem Sanitäter. Die anderen Kandidatinnen und Kandidaten sind sichtlich verwirrt und auch Prajapati scheint verunsichert. Er erklärt, dass er mit dem Messer vorher Butter geschnitten habe und es wohl noch zu rutschig war, als er sich an den Spitzkohl machte. Mälzer fordert alle auf, sofort mit dem Kochen aufzuhören und ruft: «Ruft sofort einen Krankenwagen!»

Viel hört man plötzlich nicht mehr, doch als das Wort «Schlagader» fällt, ist klar: Sunil Prajapati scheint eine kritische Stelle an seinem Handgelenk erwischt zu haben. «Ganz fürchterlich. Also eine der schlimmsten Schnittverletzungen, die ich je in meiner Küche gesehen habe», meint Tim Mälzer geschockt.

Die Sendung wurde abgebrochen und Prajapati umgehend ins Spital gebracht. Dank der richtigen Reaktion und raschen medizinischen Versorgung geht es dem Kandidaten wieder gut. Zu «Mälzers Meisterklasse» wird er allerdings nicht zurückkehren können, erklärt Mälzer. Die Verletzung sei dafür zu schwerwiegend gewesen.

In der Sendung kämpfen 12 ambitionierte Köchinnen und Köche um 50'000 Euro und die Chance auf Tim Mälzers Mentorship. Für Sunil Prajapati hat es sich in der Show nun allerdings vorerst ausgeträumt.