Johannes B. Kerner zeigt sich mit 30 Jahre jüngerer Frau

Prominenter Besuch in Mailand: Boris Becker lud Johannes B. Kerner und dessen Frau Alina Schiess zu einem Eishockeyspiel bei Olympia ein. Das Paar zeigt sich selten in der Öffentlichkeit.

Deutschland verlor 1:5, spielt jedoch im Viertelfinale gegen Frankreich

Fynn Müller People-Redaktor

Dass Sport verbindet, zeigen die Olympischen Winterspielen in Mailand. Boris Becker empfing prominenten Besuch aus Deutschland. Der dreifache Wimbledon-Sieger genoss gemeinsam mit Moderator Johannes B. Kerner und dessen Ehefrau Alina Schiess ein Eishockeyspiel der deutschen Mannschaft gegen die USA.

Becker teilte auf Instagram Fotos der Begegnung und schrieb: «Schön, wenn Freunde aus der Heimat nach Mailand kommen! Sportlich nicht das Ergebnis, das wir uns gewünscht haben; menschlich ein voller Sieg.» Deutschland verlor 1:5, schaffte jedoch den Einzug ins Viertelfinale gegen Frankreich.

Auch Tochter von B. Kerner dabei

Johannes B. Kerner sorgte mit diesem Auftritt für eine seltene öffentliche Präsenz an der Seite seiner 30 Jahre jüngeren Frau. Der 61-jährige Moderator und die Kunsthistorikerin Alina Schiess heirateten im Frühjahr 2024 und zeigen sich nur gelegentlich zusammen. Sie waren bereits gemeinsam bei Fussballspielen des FC Bayern München sowie beim Ball des Sports in Frankfurt.

An der Seite des Paares war in Mailand auch Kerners 16-jährige Tochter Jilly. Kerner hat insgesamt vier Kinder aus seiner früheren Ehe mit der Hockeynationalspielerin Britta Becker. Die beiden waren von 1996 bis 2016 verheiratet und haben drei Töchter (Jahrgänge 1999, 2007 und 2009) sowie einen Sohn, der 2001 geboren wurde.