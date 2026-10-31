Selma Blair bittet nach Flugzeug-Fiasko um Entschuldigung

Schauspielerin Selma Blair entschuldigt sich auf Instagram, ohne aber weitere Details zu dem Flug-Vorfall zu liefern. Gegen die Schauspielerin läuft in Queens ein Verfahren wegen zweier Körperverletzungsvorwürfe.

Darum gehts Selma Blair entschuldigt sich auf Instagram für den Vorfall an Bord eines Delta-Flugs im Oktober

Wegen eines laufenden Gerichtsverfahrens nennt sie keine Details zu den Ereignissen im Flugzeug

In Queens ist Blair wegen zweier Körperverletzungen angeklagt, der Prozess läuft 2027 weiter

Vor knapp drei Wochen machte die Meldung die Runde, dass Selma Blair (54) während eines Fluges versucht habe, die Tür zu öffnen, und daraufhin festgenommen worden sei. Nun äussert sie sich erstmals nach dem Vorfall auf Instagram. «Ich möchte mich bei all denjenigen entschuldigen, die ich enttäuscht, verletzt, erschreckt oder beunruhigt habe», sagt Blair in der Botschaft.

Zu den Ereignissen selbst schweigt sie, neue Details erfährt man somit nicht. Es laufe ein Gerichtsverfahren, ihre Anwälte hätten sie gebeten, nichts über jenen Tag zu sagen. «Ich nehme das sehr ernst», so die Schauspielerin.

Will sich um ihre Gesundheit kümmern

Am Ende des Videos wendet sich Blair an alle, die ihr in den vergangenen Wochen geschrieben oder Anteilnahme gezeigt haben. Das bedeute ihr und ihrem Sohn, «der mein Ein und Alles ist», sehr viel. Ausdrücklich erwähnt sie auch ihren Assistenzhund Scout, der sie auf dem Flug begleitet hatte und dem «es auch gut geht». Sie wolle sich nun um ihre Gesundheit und ihren Sohn kümmern.

Der Vorfall ereignete sich am 11. Oktober auf Delta-Flug 938 von Los Angeles nach New York. Nach Angaben der Hafenbehörde ging ein Notruf wegen eines «körperlich aggressiven Passagiers» ein. Laut Aufzeichnungen der Flugsicherung meldeten die Piloten vor der Landung zwei verletzte Flugbegleiterinnen – eine mit Nasenbluten, eine weitere mit Bissspuren. Blair wurde an Bord festgenommen und nach der Landung in ein Krankenhaus gebracht.

Sprecherin widerspricht Vorwürfen

Medienberichten zufolge soll Blair zudem versucht haben, während des Fluges die Flugzeugtür zu öffnen. Ihre Sprecherin wies dies zurück: Blair habe an Bord einen medizinischen Notfall erlitten und zu keinem Zeitpunkt versucht, die Tür zu öffnen. Die Sprecherin trat auch Behauptungen entgegen, die Schauspielerin leide gar nicht an Multipler Sklerose. Die Diagnose hatte Blair 2018 erhalten, 2021 machte sie öffentlich, dass sich die Krankheit in Remission befinde.

In Queens wurde Blair wegen zweier Fälle von Körperverletzung angeklagt. Dabei geht es um eine mutmassliche Auseinandersetzung mit einem Beamten der Hafenbehörde und einer Krankenschwester. Sie plädierte auf nicht schuldig und kam gegen eine Kaution von 20'000 US-Dollar frei, was ungefähr 16'500 Franken entspricht. Das Verfahren wurde auf den 19. Januar 2027 vertagt.