Was ist mit Selma Blair passiert? Die US-Schauspielerin benahm sich in einem Flugzeug total daneben. Nach der Landung in New York wurde sie verhaftet.

Darum gehts Selma Blair kam nach einem Delta-Flug in New York in Gewahrsam

Sie wollte im Flugzeug eine Türe öffnen und biss ein Crew-Mitglied

Ihr Sprecher nennt einen Notfall; Blair sei stabil

Guido Felder Ausland-Redaktor

Ein Flug von Los Angeles nach New York endete für die US-Schauspielerin Selma Blair («Eiskalte Engel», «Natürlich blond») in Handschellen. Die 54-Jährige wurde am Sonntagabend nach der Landung am John F. Kennedy International Airport in Gewahrsam genommen, nachdem es an Bord einer Delta-Air-Lines-Maschine zu Handgreiflichkeiten gekommen war.

Berichten zufolge kam es während des Flugs zu einer extremen Eskalation. Laut Augenzeugen und Ermittlern soll Blair versucht haben, eine der Flugzeug-Türen im Flug zu öffnen, woraufhin das Kabinenpersonal eingriff. Dabei soll die Schauspielerin zwei Flugbegleiter körperlich angegriffen, einen geschlagen und einen weiteren gebissen haben. Das Flugpersonal musste sie bis zur Landung fixieren.

Nach der Landung in New York nahm die Flughafenpolizei Blair in Empfang. Bei dem anschliessenden Transport in ein Spital sowie vor Ort soll es zu weiteren Übergriffen auf einen Polizisten und eine Pflegekraft gekommen sein.

«Ein medizinischer Notfall»

Ein Sprecher der Schauspielerin teilte gegenüber Medien mit, dass der Grund gesundheitsbedingt gewesen sei: «Selma erlitt einen medizinischen Notfall, der zu dem angeblichen Verhalten führte. Nach der Landung erhielt sie sofortige medizinische Versorgung und befindet sich derzeit in einem stabilen Zustand.» Blair wurde inzwischen auf Kaution wieder freigelassen.

Für die Schauspielerin ist es nicht das erste Mal, dass ein Flug in einem medizinischen Drama endet: Bereits im Jahr 2016 musste Blair auf einem Flug von Cancún nach Los Angeles auf einer Trage aus dem Flugzeug evakuiert werden. Damals erklärte sie später öffentlich, dass eine unglückliche Mischung aus Alkohol und verschreibungspflichtigen Medikamenten zu einem vollständigen Blackout und Verwirrungszustand geführt hatte.

In ihren Memoiren («Mean Baby») und in Interviews sprach sie offen darüber, dass sie bereits als Kind mit dem Trinken begann. Sie habe Alkohol jahrzehntelang benutzt, um unerkannte körperliche Schmerzen und schwere MS-Symptome zu betäuben. Seit 2016 lebe sie abstinent.