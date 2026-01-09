Ex-Bond-Star Pierce Brosnan schockiert Zuschauer mit einer radikalen Transformation. Seine Verwandlung in einen irischen Boxtrainer für die neue Filmbiografie «Giant» war so überzeugend, dass sogar seine Setkollegen ihn nicht erkannten.

Bond-Star Pierce Brosnan sieht nicht mehr aus wie er selbst

Bond-Star Pierce Brosnan sieht nicht mehr aus wie er selbst

Darum gehts Pierce Brosnan spielt Brendan Ingle in der Boxbiografie «Giant» (2026)

Für die Rolle trug er Prothesen, Glatzenperücke und graues Haar

Brendans Sohn lobt Brosnans Darstellung als authentisch und beeindruckend Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Sophie Ofer Redaktorin People

Für seine Rolle in der neuen Boxbiografie «Giant» hat Pierce Brosnan (72) eine heftige Verwandlung hingelegt. Der 72-Jährige spielt darin den Iren Brendan Ingle (1940–2018), Trainer und Manager der britischen Boxlegende «Prince» Naseem Hamed (51).

Für die Rolle des Brendan Ingle musste Brosnan einige Strapazen über sich ergehen lassen. Immer wieder sass er stundenlang in der Maske, um zum Ebenbild des irischen Boxtrainers zu werden. Maskenbildner machten ihn um einiges älter, verpassten ihm eine komplett neue Nase – und eine Glatze. Doch Entwarnung: Es war nur eine Glatzenperücke, auf die im Anschluss schütteres, graues Haar künstlich angebracht wurde. Der echte Pierce Brosnan erfreut sich bis heute an vollem Haar.

Set-Kollegen erkannten ihn nicht

Die dramatische Transformation konnte sich sehen lassen: Brosnan hatte sich so überzeugend in Brendan Ingle verwandelt, dass seine Schauspielkollegen ihn gar nicht erkannten, als er am Set erschien. Das berichtet Olivia Barrowclough, die die Journalistin Vicki Quinn im Film verkörpert, gegenüber «Hello Magazine».

«Viele meiner Szenen sind mit ihm, wenn er all diese Prothesen trägt, um ihn älter aussehen zu lassen. Wir haben das Ende des Films vor dem Anfang gedreht und er sah wirklich nicht wie er selbst aus», erinnert sich Barrowclough. Den «echten» Pierce Brosnan bekam sie erst später überraschend zu Gesicht.

«Das war ein surrealer Moment»

«An einem Tag haben wir den Anfang des Films gedreht, wo er eher wie im echten Leben aussieht. Wir lagen ziemlich hinter dem Zeitplan zurück, sodass ich ihn vor den Dreharbeiten nicht sehen konnte. Man sagte nur zu mir: ‹Geh einfach da rüber, sag deinen Text und mach dein Ding.›»

Plötzlich stand der «James Bond»-Darsteller vor ihr, wie er leibt und lebt. «Ich ging hinüber und dachte: ‹Oh mein Gott, das ist Pierce Brosnan!› Das war ein surrealer Moment», scherzt die Schauspielerin. «Aber er ist wirklich nett und es ist toll, mit ihm zu arbeiten.»

Gütesiegel von Brendans Familie

Das grösste Lob für Brosnans überzeugende Darstellung ist wohl das Gütesiegel, das er von Brendans echter Familie für seine Darbietung bekam. Brendans Sohn, Dominic Ingle (57), sagte über Brosnan: «Er hat eine grossartige Leistung abgeliefert und die Essenz von meinem Vater eingefangen. Nach 20 Minuten des Films dachte ich, ich sehe hier gerade meinen Vater auf einem Video. So sehr hat er mich in seinen Bann gezogen.»

Brosnan habe auch Brendans Gestik und Mimik perfekt hinbekommen. Zudem trainierte er sich für die Rolle einen Dubliner Akzent an.«Ich glaube nicht, dass es jemanden gegeben hätte, der meinen Vater besser hätte spielen können als Pierce», so Dominic Ingle.