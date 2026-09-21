Johannes Oerding zeigt erstmals seine Freundin

Das Versteckspiel ist vorbei: Johannes Oerding lässt sich auf der Wiesn zum ersten Mal offiziell mit Freundin Yvonne Goldschmidt ablichten. Die beiden sind seit zwei Jahren ein Paar.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Johannes Oerding (44) zeigt erstmals öffentlich Freundin Yvonne Goldschmidt am Oktoberfest

Goldschmidt postet ein Paarfoto mit Luftballon-Emoji auf Instagram

Oerding machte Beziehung im Mai 2025 offiziell, nach Weltreise bekannt

Fynn Müller People-Redaktor

Das Liebes-Geheimnis um Johannes Oerding (44) ist vorbei. Seit zwei Jahren ist der deutsche Popsänger mit Yvonne Goldschmidt zusammen. Gesehen hat man die beiden nie zusammen. Bis jetzt. Am Sonntag feiern die beiden auf dem Oktoberfest in München ihr offizielles Pärchendebüt.

Später teilt Goldschmidt das Foto auf ihrem Instagram-Account. Oerding trägt eine graue Tracht mit schwarzem Hut, schneidet eine Grimasse, seine Partnerin drückt ihm einen dicken Schmatzer auf die Backe. Mit Worten hält sich Goldschmidt zurück. Als Bildunterschrift setzt sie bloss ein Luftballon-Emoji. Den Wiesn-Auftakt feiert das Paar mit Freunden. Mit dabei ist auch Musikerin Julia Kautz (45), wie ihre Instagram-Story zeigt.

Privat ist für Oerding privat

Lange hielt der deutsche Singer-Songwriter sein Privatleben konsequent aus der Öffentlichkeit heraus. Fast zwölf Jahre war er mit Sängerin und Moderatorin Ina Müller (61) liiert. Im Mai 2023 machten die beiden ihre Trennung öffentlich. Schon 2024 wurde getuschelt, da sei eine neue Frau an seiner Seite. Offiziell machte Oerding die Beziehung im Mai 2025. Beim Charity-Fussballturnier «Kicken mit Stars» erzählte er von einer mehrwöchigen Weltreise, die er mit seiner Freundin unternommen habe. Rund eineinhalb Jahre später zeigt er sie erstmals in der Öffentlichkeit.

Auch Yvonne Goldschmidt ist in der Welt der Prominenten keine Unbekannte. Bis 2017 war sie mit dem deutschen Sänger Wincent Weiss (33) zusammen, der ein guter Freund von Oerding ist. Die beiden standen schon oft gemeinsam auf der Bühne. Ausserdem waren sie beide Coaches bei «The Voice of Germany», beziehungsweise bei «The Voice Kids».