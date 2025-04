Die schottische Sängerin Amy Macdonald kündigt eine grosse Tour durch Grossbritannien und Europa an – mit einem Halt in Zürich am 18. Februar 2026. Ihr neues Album erscheint bereits am 11. Juli 2025.

Neues Album «Is This What You've Been Waiting For?» erscheint Juli 2025

Die schottische Sängerin Amy Macdonald (37) gibt Details zu ihrer bevorstehenden Tournee durch Grossbritannien und Europa bekannt. Ein Höhepunkt für Schweizer Fans wird ihr Auftritt in The Hall in Zürich am 18. Februar 2026 sein.

Laut der dem Veranstalter Takk ab Entertainment wird Macdonald zudem am 11. Juli 2025 ihr neues Album «Is This What You've Been Waiting For?» veröffentlichen. Macdonalds Karriere ist von beeindruckenden Zahlen geprägt: Fünf Top-5-Alben in Europa, darunter eine Nummer 1 im Vereinigten Königreich und zwei in Deutschland, über zwölf Millionen verkaufte Tonträger und mehr als eine Milliarde Streams.

Live vor über fünf Millionen Menschen

Ihre Musik, die von persönlichen Erfahrungen und Hoffnungen inspiriert ist, hat ihr eine breite Fangemeinde eingebracht. Live hat sie bereits vor über fünf Millionen Menschen weltweit gespielt. Das neue Album kann bereits vorbestellt werden. Tickets für das Konzert in Zürich gibt es ab dem 30. April um 10.00 Uhr bei Ticketcorner.