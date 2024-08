1/5 Simone Lugner muss nicht nur den Tod ihres Mannes Richard Lugner verkraften. Der Witwe geriet auch in einen Autounfall.

Wenige Tage nach dem Tod des Bauunternehmers Richard Lugner (†91) steht seine Witwe Simone Lugner (42) vor einem neuen Schock: Sie wurde in Wien in einen Unfall verwickelt, wie sie berichtete dem österreichischen Sender «OE24» berichtet. Nach dem Verlust ihres Ehemanns verarbeiten auch noch das: Ein anderer Wagen rammte ihren Luxuswagen bei einem Spurwechsel in Wien. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, doch für Simone bedeutet der Schaden an ihrem Auto einen weiteren emotionalen Schlag. Der BMW sei das Auto ihres Mannes und habe somit einen hohen emotionalen Wert für sie.

Sticheleien von Ex-Frau Christina «Mausi» Lugner

Richard Lugner, auch bekannt als «Mörtel», verstarb am 12. August nach gesundheitlichen Problemen und einer Notoperation. Seine Beisetzung ist für den 31. August geplant. Simone Lugner ist tief in Trauer und muss gleichzeitig die umfangreiche Organisation der Beerdigung bewältigen. Zudem stichelt Lugners Ex-Frau Christina «Mausi» Lugner öffentlich gegen die Witwe, da diese ihren Mann in den Tagen vor seinem Tod alleingelassen habe, um auf eine Party zu gehen.

Simone, die sechste und letzte Ehefrau von Richard Lugner, versucht trotz des Unfalls, ihren Alltag zu bewältigen. «Ich bin ziemlich fertig», sagt sie im Gespräch mit «OE24». In der Döbling-Villa, wo sie mit Richard lebte, herrsche nun Stille und Einsamkeit. «Ich bin arbeiten, Richard hätte es sich so gewünscht und daheim ist alles noch trauriger als im Büro oder in der Lugner City», erzählte Simone Lugner weiter.

Simone Lugner ist abgesichert

Am 1. August trat sie noch gemeinsam mit ihrem Mann ihren neuen Job in der Lugner City an. Richard Lugner hatte gegenüber «Heute» erklärt: «Sie soll mich tatkräftig unterstützen. Wir werden uns ab jetzt meine Arbeit teilen.» Nur zwei Wochen vor seinem Tod änderte Richard Lugner sein Testament, um Simone abzusichern. Es kursierten Gerüchte über Streitigkeiten ums Erbe, die Simone jedoch entschieden zurückweist: «Wir sind in Trauer vereint und möchten, dass Richard stolz auf uns herunterblickt. Es gibt keine Streitereien oder Ähnliches. Nur Leid und Trauer», sagte sie gegenüber «OE24».