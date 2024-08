1/6 Richard Lugner wird am 31. August 2024 auf dem Grinzinger Friedhof in Wien beigesetzt.

Lucien Esseiva Teamlead People-Desk

Auch im Tod wollte Richard Lugner (†91) nichts dem Zufall überlassen. «Ich wollte alles geregelt haben. Meine Erben sollen wissen, was einmal zu tun ist. Ich habe auch schon meinen Grabstein bestellt!», sagte er in seinem letzten Interview mit der «Kronenzeitung». Auch den Ort seiner letzten Ruhe hatte er schon im Kopf: «Ich will auf den Grinzinger Friedhof. Dort hat es mir gefallen, viel besser als auf dem Zentralfriedhof.»

Auf dem Friedhof Grinzing in Wien hatte «Mörtel» Lugner erst kürzlich eine Gruft gekauft, Oe24.at zeigt Fotos der sich in Bau befindlichen Ruhestätte. Bis zur Beerdigung wird die Gruft kaum fertig werden, und auch der Grabstein dürfte später kommen. Oe24 will schon das Datum der Beerdigung von Lugner wissen: Der schillernde Baulöwe soll am 31. August beigesetzt werden.

Würdiger Abschied für den Society-Liebling

Auch das Programm der Abdankung will Oe24 in Erfahrung gebracht haben. Zuerst soll es ein grosses Requiem im Stephansdom für die Öffentlichkeit und Medien geben. Danach soll Lugners Sarg in einer Limousine im Trauerzug über die Wiener Ringstrasse ziehen, später gebe es eine Trauermesse in der Kaasgrabenkirche, die ebenfalls von Dompfarrer Toni Faber (62) gehalten wird.

Über die Gästeliste ist bisher wenig bekannt. Aber eines scheint jetzt schon sicher: Ex-Frau Cathy «Spatzi» Lugner (34) wird bei der Abdankung von Richard Lugner nicht willkommen sein. Im Interview mit dem österreichischen TV-Sender Puls24 sagt sie: «Ich hätte mich gerne anständig von ihm verabschiedet, es kam aber zwischen uns nie zu einer Versöhnung.» Cathy und Richard Lugner waren von 2014 bis 2016 verheiratet und gingen im Streit auseinander. «Zwischen uns ist alles schiefgelaufen, was schieflaufen kann», sagte Richard Lugner einst der «Abendzeitung».

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Jahre später nahm Cathy Lugner trotzdem wieder Kontakt zu ihrem Ex-Mann auf, und alle Zeichen standen auf Frieden. «Das war vor allem meiner Tochter wichtig, die Richard als Vaterersatz angesehen hat», sagt Cathy Lugner.

Cathy Lugner bleiben romantische Momente in Erinnerung

Doch dann brach Richard Lugner den Kontakt wieder ab. «Weil ihm von gewissen Menschen dazu geraten wurde», sagt seine Ex-Frau. Von wem sie spricht, verrät sie Cathy Lugner nicht. Sie sei sich aber sicher, dass sie nicht an die Beerdigung eingeladen wird. «Ich habe das Gefühl, dass ich in diesem Konstrukt unerwünscht bin», sagt sie zu Puls24. Sie werde es sich dennoch nicht nehmen lassen, sich danach von ihrem Ex-Mann zu verabschieden und an seinem Grab Blumen niederzulegen.

Werbung

Trotz allen Misstönen in den letzten Jahren habe Richard Lugner seine Ex-Frau stark geprägt. «Er war meine erste erwachsene Beziehung, und er hat mir viel beigebracht», sagt sie. Cathy Lugner behält ihren Ex-Mann trotz des ganzen Hickhacks in guter Erinnerung: «Ich werde mich immer an die lustigen, schönen, liebevollen und romantischen Momente mit diesem tollen Menschen erinnern.»