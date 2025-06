Moderator wird live im TV mit Hautkrebs diagnostiziert

1/5 Bei US-TV-Moderator wurde mitten in der Morgensendung Krebs diagnostiziert. Foto: GC Images

Darum gehts Moderator erhält unerwartete Hautkrebsdiagnose während Live-Sendung über Hautpflege

Dermatologin identifiziert Basalzellkarzinom

Diesen Arbeitstag wird TV-Moderator Mike Jerrick (74) nicht mehr so schnell vergessen: In einem Beitrag über Hautpflege in der «Good Morning Philadelphia»-Show entdeckte die eingeladene Dermatologin Joanna Walker eine verdächtige Stelle an Jerricks rechtem Arm. «Ich habe hier eine grosse Sommersprosse», sagt der Moderator im Clip, den er auf Instagram geteilt hat. Die Ärztin widerspricht: «Das ist ein Basalzellkarzinom.»

«Ich hätte nicht gedacht, dass es Hautkrebs sein könnte»

Jerrick ist schockiert, doch die Medizinerin des «Tara Miller Melanom-Center» der University of Pennsylvania beruhigt ihn sofort. Sie erklärt, dass diese Art von Hautkrebs langsam wachse und «sehr gut behandelbar» sei. Die betroffene Hautstelle müsse lediglich herausgeschnitten und vernäht werden.

In einem späteren Interview mit «Fox News Digital» sagte Jerrick : «Ich hätte wirklich nie gedacht, dass es Hautkrebs sein könnte. Oh, verdammt, eine Untersuchung hätte ich schon vor langer Zeit tun sollen.»

Ursprünglich hätte sich Mike Jerrick erst nach der Sendung von der Dermatologin untersuchen lassen wollen. «Ich habe gesagt, dass sie ihr Mikroskop mitbringen sollte, weil ich ein paar Dinge an meinen Armen untersuchen wollte», so der Moderator später zum Sender. Dabei konnte Jerrick nicht ahnen, dass es zu einer so bedeutsamen Diagnose kommen würde.