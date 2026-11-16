«Die Höhle der Löwen»-Unternehmer Frank Thelen hätte mit dieser Präsentation wohl keinen Deal ergattert: Bei «Schlag den Star» erkennt er doch tatsächlich das Geburtsland seiner eigenen Ehefrau nicht.

Darum gehts Bei «Schlag den Star» traten Frank Thelen und Ralf Dümmel mit ihren Partnerinnen gegeneinander an

Frank Thelen erkannte den Amazonas nicht und nannte Brasilien, das Geburtsland seiner Frau, nicht

Trotz weiterer Geografiefehler gewannen die Thelens am Ende doch noch die Sendung und 100'000 Euro

Silja Anders Redaktorin People

In der neuesten Folge der ProSieben-Sendung «Schlag den Star» traten die Star-Unternehmer Frank Thelen (51) und Ralf Dümmel (59) mit ihren Partnerinnen gegeneinander an. Die Männer kennt man vor allem als Investoren aus der Sendung «Die Höhle der Löwen». Diesmal mussten sie beweisen, dass sie mehr können, als nur Deals für gute Ideen abzuschliessen.

Geografie scheint dabei nicht zu den Stärken der Unternehmer zu gehören. Vor allem Frank Thelen tut sich damit schwer, ganz im Gegensatz zu seiner Ehefrau Nathalie Thelen-Sattler (52). Sie erkennt sofort den Umriss des Amazonas. Doch Gatte Frank hat keine Ahnung, welches Land eigentlich dazu gehört. «Das Land! Mein Land!», ruft seine Frau ihm noch zu, in der Hoffnung, dass er doch noch darauf kommt, durch welches Land der Amazonas fliesst, wenn er schon den Umriss nicht erkennt. Doch keine Chance. Die Zeit läuft ab, Thelen kommt nicht drauf und Moderator Matthias Opdenhövel (56) klärt auf, dass es sich um Brasilien gehandelt hätte.

Er erkennt Geburtsort nicht

Dass Nathalie Thelen-Sattler den Amazonas und Brasilien sofort erkannte, kommt nicht von ungefähr. Sie wurde dort nämlich geboren, wie sie nach der Runde enthüllt – und was Frank Thelen im Verlauf der Sendung noch den Spott von Opdenhövel einbringt. In einem späteren Spiel geht es darum, welches Paar sich gegenseitig besser einschätzen kann. Der Moderator kann sich den Seitenhieb nicht verkneifen und meint: «Ich sage mal so: Frank hat heute erfahren, dass seine Frau aus Brasilien kommt …» Nathalie Thelen-Sattler nimmt ihren Mann jedoch in Schutz und erklärt, dass er einfach zu nervös sei.

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Auch sonst scheitert Thelen bei den Geografie-Fragen. Als seine Frau ganz richtig Nizza zuweist und ihr Ehemann daraufhin nur noch das dazugehörige Land nennen müsste, kommt von ihm nur ein verzweifeltes «Ich kann das nicht!». Dabei sollte auch einem Geografie-Laien bewusst sein, dass sich Nizza in Frankreich befindet. Schon zu Beginn des Spiels sagt er, dass seine Frau ihm nicht helfen könne. Diese Aussage stösst zunächst auf empörtes Raunen im Saal, doch Thelen erklärt, dass Nathalie ihm schliesslich keine Antworten vorsagen dürfe. Das «Land, Stadt, Fluss»-Spiel entscheiden am Ende die Thelen-Gegner Ralf Dümmel und Anna Heesch für sich. Die Schlacht war verloren, doch den Krieg gewannen die Thelens am Ende doch noch und durften sich über einen Gewinn von 100'000 Euro freuen.