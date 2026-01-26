Das ist das Beauty-Geheimnis von Mirjana Karanović

Die Schauspielerin ist 68 Jahre alt, ihr Körper ist durchtrainiert und muskulös. Grund dafür ist eine strenge Ernährung, an die die Serbin sich seit Jahrzehnten hält. Ausserdem entschied sie sich bewusst gegen Kinder – und die Ehe.

Die Schauspielerin Mirjana Karanović (68) legt grossen Wert auf ihr Erscheinungsbild. Und dass das in der Form ist, wie es ist, dafür ist eine vollständige Umstellung ihrer Ernährung verantwortlich, zu der sich die Serbin aufgrund von Schilddrüsenproblemen entschlossen hat.

Wie Mirjana früher einmal erklärte, standen auf ihrem Speiseplan lange Zeit grosse Mengen an Teigwaren und ungesunden Backwaren.

Kompletter Verzicht auf Fleisch, Pasta und Milchprodukte

«Ich habe komplett auf Teigwaren, Getreide, Hülsenfrüchte und Milchprodukte verzichtet. Da ich kein Fleisch esse, ernähre ich mich hauptsächlich von Gemüse und Fisch. Erlaubt sind ausserdem Samen und Trockenfrüchte – allerdings nur in begrenzten Mengen», sagt Mirjana damals gegenüber den Medien.

Sie betont, dass es nicht leicht gewesen sei, sich an all diese Veränderungen zu gewöhnen, dass sie sich heute jedoch deutlich besser fühle. Zudem verriet sie, dass sie seit fast drei Jahrzehnten kein Fleisch mehr esse.

«Vor 27 Jahren habe ich aufgehört, Fleisch zu essen. Ich mochte es ohnehin nie, und als ich die makrobiotische Ernährung für mich entdeckte, bin ich auf Vollkornreis und Gemüse umgestiegen», erklärt die Schauspielerin.

Neben der Ernährungsumstellung sagt sie, dass für ihre schlanke Figur und den fitten Körper regelmässige körperliche Aktivität unerlässlich sei. So es ihre Verpflichtungen erlauben, geht sie viermal pro Woche zum Training.

Nie geheiratet, keine Kinder

Die Schauspielerin sprach einmal auch offen über ihre Liebesbeziehungen sowie über die Tatsache, dass sie sich nicht als Mutter verwirklicht habe.

«Wenn du als Mann geboren wirst, bedeutet das nicht automatisch, dass es deine Aufgabe ist, später einmal eine Führungsrolle zu übernehmen – und das ist überhaupt nichts Schlimmes. Die Menschen sollten begreifen, dass jede Entscheidung, die jemand trifft, sein gutes Recht ist. Dadurch bist du kein weniger wertvoller Mensch.»

«Eine Frau muss keine Kinder bekommen. Viele können keine Kinder haben, viele wollen keine, manche wünschen sich viele. Die Gesellschaft sollte alle dabei unterstützen, ihre eigenen Ziele zu verwirklichen. Das ist eine Art Übereinkunft – es reicht völlig, dass man sich selbst hinterfragt, andere sollten einen nicht zusätzlich unter Druck setzen», sagt Mirjana und fügt hinzu: «Wer sagt, dass eine Frau Kinder bekommen muss, sollte erst einmal über sich selbst nachdenken.»

Über sexuelle Beziehungen sagt sie: «Damals habe ich darüber gar nicht nachgedacht, man wirft das alles in einen Topf. Man möchte mit jemandem zusammen sein und glaubt, es sei Liebe. Auch heute noch verwechseln viele junge Menschen diese Dinge, weil die Hormone sehr schnell reagieren.» Aber: «Man beginnt, sich zu fragen, was diese sexuelle Beziehung eigentlich bedeutet: Was wird da in einem wach, was sind das für Schmetterlinge im Bauch, ist es Liebe oder eher Verlangen?»

