Ed Sheeran präsentiert in der neusten Ausgabe von «Men's Health UK» sein Sixpack. Der britische Musiker hat in den letzten fünf Jahren 14 Kilogramm abgenommen und erklärt, dass seine Kinder der Grund für sein neues Interesse an Fitness sind.

Darum gehts Ed Sheeran präsentiert Sixpack in «Men's Health UK»-Ausgabe

Vaterschaft motivierte ihn zu gesünderem Lebensstil und Fitnesstraining

Sheeran hat in den letzten fünf Jahren 14 Kilogramm abgenommen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Saskia Schär Redaktorin People

Hört man den Namen Ed Sheeran (34), so kommen den meisten wohl die folgenden Worte in Sinn: Musiker, Brite, rote Haare, humorvoll, Tattoos und die etwas eingefleischteren Fans würden vielleicht noch an das in seinen Garten gebaute Pub denken. Was mit ihm jedoch wohl kaum einer in Verbindung bringen würde, wäre ein Sixpack – und nein, damit ist nicht eine Sechser-Packung Bier gemeint, sondern ein Waschbrettbauch.

Einen solchen hat er aber mittlerweile und präsentiert diesen in der neusten «Men's Health UK»-Ausgabe, wo er gar das Cover ziert. Dort verrät er nicht nur, dass er in den vergangenen fünf Jahren 14 Kilogramm abgenommen hat, sondern auch, was genau hinter seinem plötzlich entdeckten Interesse für Sport steckt: seine beiden Kinder Lyra (5) und Jupiter (3). Sie stammen aus seiner Ehe mit seiner Schulfreundin Cherry Seaborn (33).

«Ich erinnere mich, dass Lyra zwei Wochen alt war und ich meinen besten Freund zu Besuch hatte und wir eine Flasche Wein getrunken haben. Ich ging ins Bett, und 20 Minuten nachdem ich eingeschlafen war, wachte Lyra auf. Ich wachte auf und dachte: ‹Scheisse, ich sollte wahrscheinlich nicht trinken, wenn ich mich danach so schrecklich fühle›. Ich möchte in der Lage sein, mich um die Nachtarbeit zu kümmern», so Sheeran im Interview. Danach kam alles gleichzeitig: «Ich wollte ein verantwortungsbewusster Vater sein, mich gut fühlen und gut aussehen.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

«Ich fand mich einfach eklig»

In der Zeit zwischen 20 und 30 Jahren habe er zwar ein beruflich erfolgreiches, aber auch ein ziemlich ungesundes Leben geführt. «Und ich glaube, dass das Wohlbefinden direkt mit der psychischen Gesundheit und dem eigenen Empfinden zusammenhängt. Ich habe mich innerlich immer beschissen gefühlt; ich wachte auf, schaute in den Spiegel und fand mich einfach eklig.»

Begonnen hat seine Fitness-Reise mit einem Crosstrainer im Keller, auf dem er Mails beantwortete. Mittlerweile läuft Ed Sheeran nicht nur und hebt Gewichte, sondern betätigt sich auch in einer Sportart, die man ebenfalls wohl kaum mit ihm in Verbindung gebracht hätte: Reformer Pilates. Besonders nach anstrengenden Konzerten sei dies für ihn die ideale Art, etwas für sich und den Körper zu tun. Seine Bemühungen lohnen sich, wie die neusten Bilder zeigen. Was im Vergleich mit Fotos vor zudem 2020 auffällt: Nicht nur ist mehr Muskelmasse hinzugekommen, sondern auch mehr kunterbunte Tattoos.

«Ein Pizza essender, Bier trinkender Raucher»

Muss man sich den nun von dem Ed Sheeran verabschieden, der gerne mal das eine oder andere Bierchen trinkt, dem guten Essen frönt und mit dem sich die Fans genau deshalb so gut identifizieren können? Nö. «Ich sage nicht, dass ich aufgehört habe, mich zu amüsieren, ich trinke immer noch. Ich liebe Rotwein, ich liebe gutes Essen, aber nicht jeden Tag», so der Sänger, der glaubt, dass er tief in seinem Inneren, ein «ein Pizza essender, Bier trinkender Raucher» sei. Doch das entspreche mittlerweile einfach nicht mehr «meiner Realität als Elternteil in meinen Dreissigern».

Das vollständige Interview erscheint in der nächsten Ausgabe von «Men’s Health UK», erhältlich ab 23. Dezember, oder ist bereits jetzt auf der Website von Men’s Health verfügbar.

0:43 Ed Sheeran im Interview: «Ich sollte einen Auftritt im Weltall haben»