Ed Sheeran und Rupert Grint machen gemeinsame Sache: Am Donnerstag erscheint das neue Musikvideo «A Little More». Darin spielt Harry-Potter-Star Rupert Grint die Hauptrolle – es ist die Fortsetzung vom Musikvideo «Lego House», als Rupert Grint Sheerans Stalker spielte.

Sheeran spielte den Song bereits vor 50'000 Fans in Zürich

Am kommenden Donnerstag (7. August) erscheint der neue Song «A Little More» von Ed Sheeran (34). Die Hauptrolle im dazugehörigen Musikvideo übernimmt der britische Megastar nicht selber, sondern sein ihm ähnlich sehender Landsmann Rupert Grint (36).

«14 Jahre später sind Rupert Grint und ich wieder vereint», kündigt Ed Sheeran das Musikvideo mit dem Harry-Potter-Star (Ron Weasley) an. Es ist nicht das erste Mal, dass die beiden britischen Superstars gemeinsame Sache machen.

Rupert Grint als verrückter Doppelgänger von Ed Sheeran

Ed Sheerans Song «Lego House» erschien 2011. Darin spielte Rupert Grint einen Doppelgänger und Stalker von Ed Sheeran und gab sich auf der Bühne als Sheeran aus, bis er schliesslich erwischt und abgeführt wurde.

«Ich hatte diese verrückte Idee, nachdem ich den Song geschrieben hatte, und zum Glück machte Rupert mit», schreibt Ed Sheeran vor dem Release des neuen Musikvideos. Dazu zeigt er einen ersten Ausschnitt: Der von Rupert Grint gespielte Stalker wird aus dem Gefängnis entlassen, wo er offenbar die letzten vierzehn Jahre verbrachte. Dabei hat er Flashbacks, in denen er sich an seine Zeit vor dem Gefängnis erinnert.

Ed Sheeran spielte den Song bereits in Zürich

Was dem Ed-Sheeran-Double im neuen Video widerfährt, wird noch nicht verraten. Nur so viel: «Es ist ein total verrücktes Video zu einem sehr fröhlichen, lustigen, aber auch wütenden Song. Ich denke, das wird der Lieblingssong für viele Leute.»

In Zürich gab Ed Sheeran an seinem Konzert im Letzigrund am vergangenen Wochenende bereits eine Kostprobe des neuen Songs. Vor knapp 50'000 Menschen spielte er «A Little More» und sagte vorgängig auf der Bühne dazu: «Es ist eines meiner Lieblingsvideos!».

Stars nehmen ihre Ähnlichkeit auf die Schippe

Seit Jahren machen sich Ed Sheeran und Rupert Grint als englische Rotschöpfe über ihre Ähnlichkeit lustig. In einem Video von MTV-News sagte Rupert Grint einmal, dass Ed Sheeran gar keine reale Person sei, sondern eine von ihm erfundene Figur. «Nach Potter wollte ich mich einfach nur weiterentwickeln und etwas Magie erschaffen. Also habe ich eine Figur erschaffen», sagte Grint im Comedy-Sketch. «Er sollte eine Engelsstimme und einen unglaublich dünnen Bart haben. Also kaufte ich mir eine Gitarre und ein paar Flanellhemden und nannte ihn Ed – Ed Sheeran.»