DE
FR
Abonnieren
Ed Sheeran fährt im Tram durch Zürich
0:18
Mit Chiara Castelli:Ed Sheeran fährt im Tram durch Zürich

Popstar offenbart
Ed Sheeran wäre fast im All aufgetreten

Popstar Ed Sheeran hat eigenen Angaben zufolge das Angebot abgelehnt, im Weltall aufzutreten. «Vor einiger Zeit wurde mir angeboten, ins All zu fliegen», erzählte der 34-Jährige dem britischen Radiosender BBC Radio 2.
Publiziert: vor 12 Minuten
|
Aktualisiert: vor 7 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/5
Ed Sheeran wäre beinahe im All aufgetreten.
Foto: Kevin Mazur/Getty Images for Coachella

Darum gehts

  • Ed Sheeran lehnt Weltraum-Auftritt ab, zitiert Angst und Familie als Gründe
  • Katy Perry nahm an einem Weltraumflug mit Jeff Bezos teil
  • Sheeran hat zwei Töchter, geboren 2020 und 2022
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Ed Sheeran (34) habe im Weltall auftreten sollen. Er habe das Angebot ausgeschlagen, weil ihm die Idee «schreckliche Angst» mache, erklärte Sheeran. «Mann, ich mache das nicht, ich habe Kinder. Das Risiko gehe ich nicht ein. Wofür? Um einen Guinness-Weltrekord oder so etwas zu erzielen?»

Mehr zu Superstar Ed Sheeran
Ed Sheeran kämpft gegen viele Dämonen
Mit Video
Mega-Star im Zürcher Letzi
Ed Sheeran kämpft gegen viele Dämonen
Ed Sheeran begeistert Fans im Frauen-Nati-Liibli
Mit Video
Hommage an EM-Heldinnen
Ed Sheeran begeistert Fans im Frauen-Nati-Liibli
Was macht Manuela Frey hier mit Ed Sheeran?
Mit Video
Tramfahrt durch Zürich
Was macht Manuela Frey hier mit Ed Sheeran?
Polizei dreht Ed Sheeran bei Strassenauftritt das Mikro ab
Mit Video
Angst vor Chaos
Polizei dreht Ed Sheeran bei Strassenauftritt das Mikro ab

Er wolle nicht riskieren, dass seine Kinder keinen Vater mehr hätten. Der Popstar hat mit seiner Frau Cherry Seaborn (33) zwei Töchter, die 2020 und 2022 geboren wurden.

Im April hatte ein Flug ins All Aufsehen erregt, an dem auch Popstar Katy Perry (40) teilnahm. Amazon-Gründer Jeff Bezos (61) hatte Perry sowie seine eigene Partnerin Lauren Sánchez, die US-Moderatorin Gayle King (70) und einige Wissenschaftlerinnen für einige Minuten in die Schwerelosigkeit geschickt. Wie King später berichtete, sang Perry in der Rakete das Louis Armstrong-Lied «What a Wonderful World».

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen