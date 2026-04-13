Elyas M'Barek kehrt den USA den Rücken

Nach rund drei Jahren in New York City zieht es Elyas M'Barek zurück nach Deutschland. Er sucht sich in seiner Heimatstadt München nun Mietwohnung für seine Ehefrau und den gemeinsamen Hund.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Elyas M'Barek zieht mit Ehefrau Jessica von New York nach München

Jessica gibt Karriere in USA auf, Wohnungssuche mit vier Zimmern geplant

Film «Der perfekte Urlaub» startet am 22. Oktober in den Kinos War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Bei Elyas M'Barek (43) steht eine grosse Lebensveränderung an. Der «Fack ju Göhte»-Star wird nach rund drei Jahren und gemeinsam mit seiner Ehefrau Jessica von New York City nach München ziehen. Das bestätigte er gegenüber der Nachrichtenagentur spot on news und lieferte dabei auch die wohlüberlegten Gründe für den Wechsel von den USA zurück in seine Heimatstadt.

«Wir haben uns entschieden nach München zu ziehen, ich komme ja von dort. Ich muss oft in Deutschland sein, um Termine mit Produktionen und Drehs wahrzunehmen, das Reisen wird auf Dauer zu anstrengend und kompliziert», erklärt M'Barek den anstehenden Tapetenwechsel.

In den Big Apple war der Schauspieler auch wegen seiner Frau gezogen, die aus den USA stammt. Nun scheint sie wiederum ihm zuliebe den Schritt in die bayerische Landeshauptstadt zu wagen: «Meine Frau Jessica möchte hier auch zukünftig arbeiten und wir freuen uns auf unseren Umzug und mehr Flexibilität. Auch auf unsere gemeinsamen Freunde und meine Familie», so M'Barek weiter.

Zugleich bekräftigt er aber auch, wie sehr ihm New York City seither ans Herz gewachsen ist. Die Stadt bleibe «unsere zweite Heimat», stellt er klar. Beim «Founder Summit» am Wochendende in Wiesbaden erklärte er zudem, dass New York zwar «geil» sei, «aber extrem teuer». Für seine Ehefrau Jessica und den gemeinsamen Hund sucht er nun eine Wohnung in München. Diese soll wenn möglich vier Zimmer haben und nur zur Miete sein, denn «zu viel Besitz erschwert das Leben».

Mehrere Kinoprojekte befinden sich schon in Planung

Dass Elyas M'Barek trotz seines Umzugs in die USA hierzulande ein gefragter Leinwandstar blieb, ist verbrieft. Zuletzt wirkte er etwa in der Komödie «Alter weisser Mann» mit Jan Josef Liefers (61) in der Hauptrolle mit.

Für die Zukunft stehen bereits mehrere Projekte an, darunter zwei noch nicht näher enthüllte Filme fürs Kino. Bereits ab dem 22. Oktober wird M'Barek ausserdem in «Der perfekte Urlaub» zu sehen sein, der Fortsetzung des 2019 erschienenen Erfolgsfilms «Das perfekte Geheimnis». Neben M'Barek kehren in dem Film von Bora Dagtekin (47) unter anderem auch Karoline Herfurth (41) und Florian David Fitz (51) zurück.