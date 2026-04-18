Zayn Malik muss kürzertreten: Der britische Popstar hat sich auf Instagram aus dem Krankenhausbett bei seinen Fans gemeldet. Eine Reihe geplanter Meet-and-Greets zur Promotion seines neuen Albums «Konnakol» sagte der 33-Jährige kurzfristig ab.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Zayn Malik (33) meldet sich aus dem Krankenhaus und sagt Termine ab

Er lobt Klinikpersonal, nennt jedoch keine Details zu seiner Erkrankung

Seine Tournee mit 31 Shows startet am 12. Mai in Manchester War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Zayn Malik (33) muss gesundheitlich eine Pause einlegen. Der britische Sänger und frühere One-Direction-Star hat sich am Veröffentlichungstag seines neuen Albums «Konnakol» überraschend aus einem Krankenhausbett bei seinen Fans gemeldet und mehrere geplante Auftritte kurzfristig abgesagt. Was genau ihm fehlt, behielt der 33-Jährige für sich.

In einer Instagram-Story, zu der er ein Foto von sich auf dem Krankenbett stellte, bedankte sich Malik bei seinen Anhängern für «eure Liebe und Unterstützung, jetzt wie immer». Es sei «eine lange Woche» gewesen, er befinde sich weiterhin unerwartet in der Genesung, schrieb der Sänger. Dass er seine Fans in dieser Woche nicht treffen könne, breche ihm das Herz: «Ich wäre heute nicht dort, wo ich bin, ohne euch, und ich bin so dankbar für euer Verständnis.»

Dank an das Klinikpersonal

Ein ausdrückliches Lob richtete Malik ausserdem an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Klinik, die ihn betreut haben – an Ärzte, Pflegekräfte, Kardiologen und Verwaltungsangestellte. «Ihr seid alle Legenden!», schrieb er. Um welche Erkrankung es sich konkret handelt, liess er offen.

Parallel dazu meldete sich auch Maliks Team über den offiziellen Instagram-Account @inzayn und listete die Termine auf, die «angesichts der aktuellen gesundheitlichen Situation» entfallen müssen. Betroffen sind Meet-and-Greets im Looney Tunes Record Store auf Long Island, bei Newbury Comics in Boston, bei Rough Trade in New York City sowie im Sound Garden in Baltimore.

Tournee soll wie geplant starten

Trotz des Rückschlags hält Zayn Malik an seinen Tourplänen fest. Am 12. Mai soll in Manchester der Startschuss für seine erste eigene Arena- und Stadiontour fallen – zugleich der bislang grösste Schritt seiner Solokarriere. Insgesamt stehen 31 Shows auf dem Programm, darunter Stationen in London, Los Angeles, Mexiko-Stadt und São Paulo.

Der Abschluss ist für den 20. November im Kaseya Center in Miami vorgesehen. Erstmals wird der ehemalige One Direction-Star dabei als alleiniger Headliner grosse Arenen und Stadien in Nord- und Südamerika, Mexiko sowie Grossbritannien bespielen.



