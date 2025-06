Mitte der 2010er-Jahre war ihre Musik immer wieder im Radio zu hören. Hits wie «Here» und «Scars to Your Beautiful» machten die kanadische Sängerin Alessia Cara zum Weltstar. Dann wurde es ruhiger um sie. Jetzt ist sie zurück – mit einem neuen Album und einer Tour.

Darum gehts Alessia Cara veröffentlicht ihr viertes Album und reflektiert ihre Musikkarriere

Am 12. Juni gibt sie im Plaza in Zürich ein Konzert

Alessia Cara (28) war gerade einmal 18 Jahre alt, als sie mit ihrer Debütsingle «Here» zum Weltstar wurde. Es folgten Hits wie «Scars to Your Beautiful», «Wild Things» und der Song «Stay» in Kollaboration mit DJ Zedd (35). Sie alle schafften es in die Schweizer Charts. 2018 schrieb die Kanadierin Geschichte, als sie den Grammy-Award für «Best New Artist» gewann – als erste Person mit kanadischer Nationalität.

Die letzten Jahre war es still um die Sängerin, aber jetzt feiert sie ihr Comeback. Im Februar brachte Cara mit «Love & Hyperbole» ihr viertes Studioalbum heraus.

Ihre Liebe zur Musik wurde überschattet

«Der Anfang beinhaltet dieses Gefühl der Distanz, der Sehnsucht und der Irreführung», beschreibt die Sängerin die ersten Lieder auf ihrem neuen Album. Als Cara an diesen Songs arbeitete, fühlte sie sich von der Musik entfremdet. Zu dem Zeitpunkt war sie schon seit einigen Jahren in der Musikindustrie tätig. «Ich habe es zu meinem Leben gemacht und so viel für eine Branche gegeben, die so schwierig sein kann», sagt sie. Als Frau habe sie dadurch das Gefühl erhalten, entbehrlich zu sein.

Cara offenbart, sie habe damals eine Abneigung gegen die Musikbranche entwickelt. «Eine Zeit lang dachte ich: ‹Ich weiss gar nicht, ob ich das wirklich noch machen möchte›», gesteht sie. «Ich glaube, meine Abneigung gegen die Industrie hat leider meine Liebe zur Musik überschattet. Ich musste meine Liebe zur Musik neu entdecken.» Darum gehe es auch in ihrem neuen Album – um Verlust und um die Reise zurück zu Freude und Liebe.

«Habe keine Angst, im Weg zu stehen»

Dieses Jahr geht Alessia Cara wieder auf Tour – und kommt auch in die Schweiz. Am 12. Juni tritt sie im Plaza in Zürich auf. Das letzte und einzige Mal, dass die Kanadierin die Schweiz besuchte, war im Jahr 2019. Damals eröffnete sie für ihren Landsmann Shawn Mendes (26) im Hallenstadion. «Es sah aus wie auf einer Postkarte», schwärmt die Sängerin von der Stadt Zürich. Obwohl Cara italienische Wurzeln hat – und sogar etwas Italienisch spricht –, habe sie bisher nicht wirklich die Gelegenheit gehabt, die Schweiz zu erkunden.

Ihre Botschaft an die Cara von damals lautet: «Sie soll aufrechter stehen, grösser sein und keine Angst davor haben, im Weg zu stehen.» Die Sängerin gibt zu, sie habe sich zu der Zeit in Bezug auf sich selbst nicht immer gut gefühlt. «Ich war sehr unsicher und hatte immer das Gefühl, mich in vielerlei Hinsicht kleinmachen zu müssen.»

Heute fühle sie sich allerdings viel selbstsicherer. «Insbesondere als Frauen müssen wir uns so gross wie möglich machen», sagt Cara. Denn darum ginge es im Leben. «Es geht darum, sich auszudehnen, sich selbst Raum zu verschaffen und das eigene Leben so gross wie möglich zu gestalten, anstatt sich selbst zu unterdrücken.»