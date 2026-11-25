Am Dienstagabend lief die letzte «Rosenheim-Cops»-Folge mit Marisa Burger im ZDF. Für viele ist «Frau Stockls» Abschiedsszene jedoch nicht wirklich gelungen. Auf Instagram machen Fans ihrer Enttäuschung Luft.

Darum gehts Die letzte Folge «Die Rosenheim-Cops» mit Marisa Burger als «Frau Stockl» wurde ausgestrahöt

Einige Fans sind enttäuscht von der kurzen Abschiedsszene

Burger war eine prägende Figur der Serie

Sophie Ofer Redaktorin People

Dass sie die Serie verlassen würde, war seit Monaten klar. Schweren Herzens erwarteten Fans der Kultserie Marisa Burgers (53) letzte Folge. Als eine der Hauptfiguren prägte sie «Die Rosenheim-Cops» über zwanzig Jahre lang. In Anlehnung an ihren berühmten Spruch «Es gabat a Leich» wurde die Folge «Es gabat an Abschied» genannt. Ihren Spruch sagt «Frau Stockl» darin ein letztes Mal, dann reist sie mit Tom, ihrem «australischen Ritter», nach Melbourne. Mit Tränen in den Augen, rufen ihre Revier-Kollegen: «Servus Stockl!»

Der Abschied von der Figur Miriam Stockl erschien vielen Zuschauern dann doch sehr abrupt. «Das hätte man ruhig etwas länger machen können!», klagt ein Fan unter einem Post des offiziellen Instagram-Accounts der ZDF-Sendung. Kommentare dieser Art finden sich dort zuhauf.

«Mickriger Stockl-Abschied»

«Ich fand die Abschiedsszene viel zu kurz für so eine tolle Schauspielerin», schreibt jemand. Oder: «Stockl hätte etwas mehr verdient!» Ein weiterer Fan findet noch deutlichere Worte: «Sorry, Leute, aber das war ein mickriger Stockl-Abschied», schreibt er. «Da hätte man etwas mehr draus machen können, denn sie war über Jahrzehnte das Herz der Serie.»

Die Klappe für Burgers letzte Szene ist schon Anfang Sommer gefallen. Die Ausstrahlung ihrer Abschiedsfolge wurde dann auf den Herbst geschoben. Sie ist nicht das einzige «Rosenheim-Cops»-Urgestein, das die Serie verlässt. Alexander Duda, der seit 17 Jahren die Rolle des Polizeidirektors Gert Achtziger verkörpert, wurde aus dem Drehbuch herausgeschrieben. Der Abschied von der Serie sei nicht seine Entscheidung gewesen. Und auch von Schauspieler Max Müller werden die treuen Fans der Serie weniger sehen. Er gehört seit über zwanzig Jahren als Michi Mohr zum festen Ensemble. Um für seine Mutter da sein zu können, hat er seine Drehtage drastisch reduziert.