Weniger Michi Mohr bei den «Rosenheim-Cops»: Max Müller reduziert seine Drehtage, um sich um seine Mutter zu kümmern. Seine Aufgaben übernimmt teils Kollegin Katharina Plank, bekannt als Pia Arnbruck.

Darum gehts Max Müller reduziert seine Drehtage bei den «Rosenheim-Cops», um seine Mutter betreuen zu können

Michi Mohr könnte in einzelnen Folgen fehlen, Müller bleibt der ZDF-Serie aber weiter erhalten

Katharina Plank tritt als Pia Arnbruck häufiger auf und übernimmt Teile von Mohrs Ermittlungen

Silja Anders Redaktorin People

Max Müller (61) tritt kürzer. Der Schauspieler der erfolgreichen ZDF-Serie «Die Rosenheim-Cops» hat seine Drehtage drastisch reduziert. Fans der Krimiserie müssen sich darauf einstellen, dass Polizeihauptmeister Michi Mohr künftig in einzelnen Folgen komplett fehlen könnte.

«Meine Mama braucht mich jetzt einfach. Ich bin das einzige Kind, mein Papa lebt nicht mehr, und es ist jetzt einfach wichtig, dass ich für sie da bin», erklärte Müller in der ZDF-Dokumentation «Rosenheim-Cops Backstage».

Vertretung durch bereits bekannte Kollegin

Seit über 20 Jahren gehört Müller zum festen Ensemble der Serie und liebt seine Arbeit am Set. Dennoch hat er sich Ende 2025 dazu entschlossen, ein Drittel weniger zu drehen, um mehr Zeit für seine Familie zu haben. «Letzten Herbst habe ich unsere Produzentin gebeten, ob ich ein bisschen weniger drehen darf», so der Schauspieler. Trotz der neuen Prioritäten bleibt Müller weiterhin Teil des Teams und wird auch in Zukunft als Michi Mohr auf den Bildschirmen zu sehen sein – wenn auch nicht mehr so oft wie bisher.

Die kürzere Präsenz von Michi Mohr bringt jedoch frischen Wind in die Serie: Schauspielkollegin Katharina Plank (28) übernimmt einen Teil der Ermittlungsarbeit. Plank ist den Zuschauern bereits bekannt. Seit ihrem ersten Auftritt in der 21. Staffel im Jahr 2021 war sie in insgesamt 15 Episoden zu sehen, zuletzt in Folge 3 der diesjährigen Staffel. Als Pia Arnbruck wird sie nun häufiger in Erscheinung treten und Mohr vertreten, wenn Müller in seiner Heimatstadt Wien bei seiner Mutter ist. «Wir haben auch gemeinsam schon ermittelt. Und die Kathi übernimmt dann, wenn ich in Wien bin», kündigte Müller an.

Viele Veränderungen bei den «Rosenheim-Cops»

Die Änderung markiert den nächsten grossen Umbruch für das «Rosenheim-Cops»-Team. In den letzten Monaten verabschiedeten sich bereits mehrere Darsteller, darunter Marisa Burger, Christian K. Schaeffer, Isabel Mergl und Alexander Duda. Doch während diese die Serie komplett verliessen, bleibt Müller der Produktion treu.