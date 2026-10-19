Jetzt spricht die Mutter von «Breaking Bad»-Star RJ Mitte

Am 12. Oktober ging die Nachricht um die Welt, dass «Breaking Bad»-Star RJ Mitte mit nur 34 Jahren Suizid begangen hatte. Jetzt äussert sich die Mutter des Schauspielers erstmals zum tragischen Tod ihres Sohnes.

Darum gehts RJ Mitte starb am 12. Oktober 2026 mit 34 Jahren durch Suizid

Dyna Mitte sagt, ihr Sohn habe offen über Gefühle gesprochen; die Schwere sei unerkannt geblieben

Berufliche oder finanzielle Probleme weist die Mutter zurück; 2026 erschienen drei Filme mit ihm

Silja Anders Redaktorin People

Der plötzliche Tod von RJ Mitte (†34) hat weltweit Bestürzung ausgelöst. Der Schauspieler, bekannt als Walter Jr. aus der Kultserie «Breaking Bad», starb am 12. Oktober 2026 durch Suizid. Seine Mutter Dyna Mitte äusserte sich nun erstmals ausführlich zum Verlust und betonte im Gespräch mit «The Hollywood Reporter»: «Es war nichts, womit wir gerechnet hatten.»

Laut Dyna Mitte sprach ihr Sohn offen mit ihr, seiner Schwester, anderen Familienmitgliedern sowie seinem Team über seine Gefühle. Dennoch habe die Familie trotz Sorgen um seine psychische Gesundheit nicht geahnt, wie schwer ihn die Situation belastete. «Ich glaube, dass genau das in diesem Fall passiert ist», sagte Dyna und vermutet, dass ein plötzlicher psychischer Rückschlag zu seinem Tod geführt haben könnte.

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Weder berufliche noch finanzielle Probleme

Spekulationen über berufliche oder finanzielle Probleme wies sie entschieden zurück. RJ Mitte war beruflich erfolgreich: Allein 2026 erschienen drei Filme mit ihm, zwei weitere waren in der Pipeline. Zudem arbeitete er an einem Buch und plante die Eröffnung eines Foodtrucks. Frühere finanzielle Unstimmigkeiten mit einem Manager seien längst geklärt. Auch seine Mutter habe ihn stets ermutigt, sich professionelle Hilfe zu suchen. Dennoch bleibt die Tragödie für die Familie unbegreiflich. Mit bewegenden Worten erklärte Dyna: «Eine Mutter sollte ihr Kind niemals auf diese Weise finden müssen. Das ist nur schwer zu verkraften.»

Am 16. Oktober fand eine Gedenkfeier für den Schauspieler im Mitte Center in Brownsville, Texas, statt. Freunde, Familie und Kollegen kamen zusammen, um Abschied zu nehmen, darunter auch seine ehemaligen «Breaking Bad»-Co-Stars. Bryan Cranston (70), der in der Serie RJs Vater Walter White spielte, zeigte sich direkt nach der Todesnachricht auf Instagram erschüttert: «Ich bin zutiefst verzweifelt.» Aaron Paul (47), alias Jesse Pinkman, schrieb auf Social Media: «Ich bin fassungslos. Diese Nachricht bricht mir das Herz. RJ, ich liebe dich, mein Freund. Du wirst fehlen.»

Waren er und seine Verlobte getrennt?

Mittes Verlobte Kennedy Suarez war zu der Gedenkfeier nicht eingeladen. Wie «TMZ» schreibt, soll es kurz vor Mittes Tod zwischen den beiden gekriselt haben. Suarez soll ihrem Verlobten ein Ultimatum gestellt und ihm gesagt haben, er müsse sich zwischen ihr und seiner Mutter entscheiden. Ob das Paar zum Zeitpunkt von Mittes Tod noch zusammen oder bereits getrennt war, ist nicht bekannt.