Sie sind flauschig, haben spitze Zähne und baumeln als Accessoires an Designer-Handtaschen. Die Rede ist von Labubus. Wollten vor kurzem noch alle einen Stanley Cup oder Dubai-Schokolade, sind jetzt diese Plüschfiguren, die ein bisschen an Monchhichi erinnern, der letzte Schrei. Zu diesem Hype beigetragen hat der K-Pop-Star Lisa (28). Das Mitglied der Girlgroup Blackpink macht kein Geheimnis aus ihrer Begeisterung für Labubus. «Ich kann nicht aufhören, über Labubus zu reden. Ich bin schon seit fast einem Jahr verrückt nach ihnen», sagte sie Anfang Mai gegenüber «Variety». Wegen der plötzlichen Beliebtheit sei es allerdings schwierig geworden, an neue Figuren heranzukommen. «Sie sind wirklich schwer zu finden. Das macht mich irgendwie traurig.»

Die Promiwelt ist im Labubu-Wahn

Auch andere Promis sind verrückt nach den kleinen Monstern, die vom chinesischen Spielzeughändler Pop Mart hergestellt werden. Die Schauspielerin Emma Roberts (34) hat ihre Instagram-Follower daran teilhaben lassen, wie sie vor laufender Kamera eine der begehrten Labubu-Blindboxen öffnet. «Mein Traum ist endlich wahr geworden», sagt Roberts im Video. «Ich versuche seit Ewigkeiten, an sie heranzukommen.» Die Schauspielerin habe sich die begehrten Plüschfiguren in Mailand ergattert, wo sie vor dem Pop Mart in der Schlange gewartet habe.

Auch die Sängerinnen Rihanna (37), Dua Lipa (29) und Lizzo (37) befinden sich im Labubu-Fieber. Sie alle wurden dabei fotografiert, wie sie ihre Handtaschen mit den Plüschfiguren schmückten. Sogar Cher (79) ist auf den neuen Modetrend aufgesprungen. Und auch Kim Kardashian (44) ist von den skurrilen Monstern angetan. Im April präsentierte sie in ihrer Instagram-Story stolz ihre Labubu-Sammlung – diese umfasst zehn Stück! Ebenfalls Besitzer eines Labubus ist der ehemalige Fussballstar David Beckham (50). Wie er in seiner Instagram-Story schrieb, sei es ein Geschenk seiner Tochter Harper Beckham (13) gewesen.

An dieser Fashion-Ikone ist der Trend vorbeigerast

Die Plüschmonster zierten auch an der Paris Fashion Week im März und am Filmfestival in Cannes diverse Handtaschen und etablierten sich somit als beliebtes Accessoire. Der Trend scheint allerdings nicht bei der Fashion-Ikone Sarah Jessica Parker (60) angekommen zu sein. Im Podcast «Call her Daddy» wurde die «Sex and the City»-Darstellerin letzte Woche gefragt, ob sie ein Labubu an ihre Designer-Handtasche hängen würde. Die Schauspielerin meinte daraufhin: «Was ist das?»

Bei Parker fällt der neue Modetrend durch. «Ich würde es nicht tun», beantwortet sie die Frage von Podcasterin Alexandra Cooper (30). Sie führt aus: «Aber nicht, weil ich mich für etwas Besseres halte oder darüberstehe. Ich glaube einfach nicht, dass ich jemals viel an eine Tasche gehängt habe.»