Die derzeitige Miss Finnland muss nach nur drei Monaten ihren Titel wieder abgeben. Der Grund: ein fragwürdiges Foto, das auf Social Media kursierte und einen Shitstorm auslöste. Darauf macht die junge Frau eine Geste, die ihr als eindeutig rassistisch ausgelegt wird.

Darum gehts Miss Finnland verliert Titel nach rassistischem Foto in sozialen Medien

Geste als Beleidigung asiatischer Menschen interpretiert, löste online Shitstorm aus

Sophie Ofer

Die amtierende Miss Finnland verliert im Zuge eines Rassismus-Skandals ihren Titel. Das haben die Organisatoren des Schönheitswettbewerbs bekannt gegeben. Sarah Dzafce (22), die erst im September als neue Miss-Finnland gekürt worden war, muss ihre Krone jetzt schon wieder abgeben.

Der Auslöser: In den sozialen Medien ist ein Foto aufgetaucht, das die junge Frau mit einer fragwürdigen Geste zeigt. Darauf verzieht sie mit den Fingern ihre Augen seitlich nach oben. Wie der finnische Sender Yle berichtet, lautete der Text zu dem geposteten Bild sinngemäss: «Mit einem Chinesen essen gehen». Die Geste wurde weitgehend als rassistische Beleidigung asiatischer Menschen interpretiert – und löste online einen Shitstorm aus.

«Ihre Inhalte waren zutiefst verletzend»

Die Kritik an Dzafce wurde so laut, dass sich die Organisation hinter der finnischen Misswahl gezwungen sah, zu reagieren. Die junge Frau habe sich zunächst damit verteidigt, sie hätte wegen starker Kopfschmerzen nur ihre Schläfen massieren wollen, berichtet Yle. Doch die Miss-Organisation wertete Dzafces Grimasse-Foto als rassistisch und erkannten ihr den Titel wieder ab.

In einem offiziellen Statement auf Instagram positioniert sich die Organisation entsprechend. «Die von der amtierenden Miss Finnland veröffentlichten Inhalte waren zutiefst verletzend und widersprechen den Werten des Miss-Finnland-Wettkampfs völlig», heisst es in dem Beitrag. «Wir entschuldigen uns für den Schaden, den diese Ereignisse verursacht haben. Insbesondere bei der asiatischen Community, aber auch bei allen anderen Betroffenen. Rassismus ist in keiner Form akzeptabel.»

Die neue Miss steht schon in den Startlöchern

An einer Medienkonferenz am Donnerstag musste sich Dzafce zu dem Vorfall äussern. Zunächst entschuldigte sie sich bei allen, die sie mit ihrer Geste verletzt habe. «Gemeinsam haben wir entschieden, dass ich, Sarah Dzafce, nicht mehr weiter die Miss Finnland sein werde. Damit will ich zeigen, wie ernst ich die Situation nehme und dass Rassismus völlig inakzeptabel ist.»

Eine neue Miss Finnland stand zu dem Zeitpunkt bereits in den Startlöchern. Der zunächst zweitplatzierten Tara Lehtonen (23) wurde nun die Miss-Krone verliehen. «Ich verspreche, diesen Titel mit Stolz und grossem Respekt zu tragen», macht sie auf Instagram deutlich. Trotz der ungewöhnlichen Situation wolle sie die Chance nutzen «und meine Pflichten gut und mit Würde erfüllen».